مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای شوش در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- شهریار عسکری مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ چهارشنبه ۳۱ تیرماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در شوش ۱۵۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: همچنین بر این اساس هوای شوشتر، بهبهان، خرمشهر و هندیجان در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

عسکری گفت: بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای دزفول، گتوند، آغاجاری، اندیکا، دزپارت، هفتکل، شادگان و آبادان در وضعیت «قابل قبول» و هوای لالی در شرایط «پاک» بوده است.

به گزارش ایسنا، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

برچسب ها: وضعیت قرمز ، محیط زیست
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