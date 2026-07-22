ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه سلسله عملیات صاعقه، پایگاه‌های ارتش تروریست آمریکا در اردن و بحرین را هدف حملات گسترده پهپادی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران در دور جدید حملات پهپادی و بیست و یکمین مرحله عملیات صاعقه، از بامداد امروز، «ساختمان‌های اسکان و رفاهی» و «انبار تجهیزات» ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن را هدف حملات پهپادی قرار داد.

همچنین در ادامه، پهپادهای انهدامی «آرش» ارتش جمهوری اسلامی ایران، «انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی» و «آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیماهای سنگین» ارتش کودک‌کش و جنایت‌کار آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را، آماج حملات خود قرار دادند.

ارتش ، با تقدیم این مرحله از عملیات به مردم قهرمان و مقاوم جنوب پرافتخار ایران تاکید کرد؛ رزمندگان ارتش با پشتوانه حمایت‌های مردم عزیز و با تجدید عهد با روح بلند امام و فرمانده شهید خود، تا پیروزی نهایی محکم و استوار ایستاده‌اند.

برچسب ها: ارتش ایران ، پایگاه آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
زدن پایگاهشون در عراق و کم کردن روی نظامیان آمریکایی در عراق به هر شیوه ی ممکن از از همه واجب تره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
هیچ چیز به اندازه تلفات انسانی از آدمکشان آمریکا یی تاثیر گذار تر نیست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی..
سلام و درود خدا بر رزمندگان اسلام
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
آفرین بر شما. بزنید و ویران کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
در صورت موافقت بلغارستان برای همکاری با ترامپ حتما باید پادگان حمایت‌کننده را در خاک بلغارستان با موشک‌های متعدد هدف قرار دهیم
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