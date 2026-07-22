باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی مدنی زاده در آیین امضای تفاهم‌نامه با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: در این کارگروه با همکاری دستگاه‌هایی همچون وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی دقیق انجام شد تا با استفاده بهینه از منابع محدود، حمایت مؤثر و هدفمندی از بخش‌های آسیب‌دیده صورت گیرد.

وی محور تفاهم نامه امروز را حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در شرایط اضطراری ناشی از جنگ عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به امضای این تفاهم‌نامه، تلاش‌ها و هماهنگی‌های گسترده‌ای انجام گرفت و بیش از یکصد نفرساعت کار کارشناسی صرف شد.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خصوص آسیب‌های وارده به صنعت گردشگری کشور در دوران جنگ و پس از آن، افزود: ما کاملاً بر جدی بودن آسیب‌های واردشده به این صنعت واقف هستیم و می‌دانیم که هم‌اکنون این حوزه از نظر اشتغال و ارائه خدمات با مشکلات قابل توجهی مواجه است.

مدنی‌زاده تأکید کرد که وزارت اقتصاد از همان روزهای اولیه پس از آتش‌بس، قصد کمک به صنعت گردشگری را داشت اما وقوع محاصره دریایی و محدودیت‌های ناشی از آن، روند کار را با تأخیر مواجه کرد؛ با این حال، تلاش‌ها متوقف نشد.

وزیر اقتصاد یکی از مزیت‌های مهم صنعت گردشگری را ارزآوری بالای آن بدون نیاز به سرمایه‌گذاری پیشینی قابل توجه دانست و از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درخواست کرد منابع اختصاص‌یافته را بیشتر به سمت بخش‌های ارزآور این صنعت هدایت کند.

وی در ادامه به جنبه اجتماعی گردشگری اشاره کرد و گفت: گردشگری نوعی شادی و رفاه فکری برای مردم ایجاد می‌کند. سفر — چه سیاحتی و چه زیارتی — نشاط روحی به همراه دارد که در شرایط پس از جنگ، برای تغییر حال جامعه بسیار حائز اهمیت است.

مدنی‌زاده مفاد تفاهم‌نامه را شامل تسهیلات مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و سایر حمایت‌ها اعلام کرد و افزود: علاوه بر این موارد، توسعه استفاده از کارت افرا (طرح افرا) در حوزه گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گسترش استفاده از کارت گردشگری را که برای تسهیل مبادلات ارزی گردشگران خارجی راه‌اندازی شده، یکی از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد دانست و تأکید کرد که ظرفیت این کارت‌ها می‌تواند برای تسهیل امور گردشگران خارجی، به‌ویژه برادران عراقی و سایر زائران و گردشگران مسلمان، گسترش یابد.

مدنی‌زاده تابستان پیش‌رو را فرصتی مناسب برای توسعه این ظرفیت‌ها و جبران بخشی از فرصت‌های ازدست‌رفته عنوان کرد و اظهار داشت: ما همچنین علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری سلامت هستیم، زیرا این بخش می‌تواند ارزآوری قابل توجهی ایجاد و همزمان به رونق بخش بهداشت و درمان نیز کمک کند.

توسعه گردشگری و صنایع دستی با بسته حمایتی دولت



سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در این مراسم امضای تفاهمنامه با وزارت اقتصاد برای حمایت از کسب و کارهای این حوزه را نقطه عطفی در مسیر حمایت از گردشگری و میراث فرهنگی کشور عنوان و تاکید کرد: امروز برای جامعه گردشگری و صنایع‌دستی ایران، روزی امیدآفرین و ماندگار است؛ اتفاقی که بدون اراده رئیس‌جمهوری، همراهی وزیر امور اقتصادی و دارایی و همکاری مجموعه دولت محقق نمی‌شد.

صالحی امیری با قدردانی از وزارت اقتصاد، شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه‌های همکار اظهار کرد: وزارت اقتصاد اقدامات مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در حوزه حمایت از تولید، اشتغال و رفع موانع سرمایه‌گذاری در دو سال اخیر انجام داده و امروز نتایج این همکاری‌ها در قالب یک تفاهم‌نامه عملیاتی تبلور یافته است.

وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر نقش گردشگری روستایی در توسعه متوازن کشور تاکید کرد: توسعه بوم‌گردی، زمینه‌ساز مهاجرت معکوس، تثبیت جمعیت در روستاها، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد محلی است و بر این اساس وزارت میراث‌فرهنگی حمایت از بوم‌گردی را یکی از اولویت‌های راهبردی خود می‌داند و معتقد است هر واحد بوم‌گردی می‌تواند زنجیره‌ای از مشاغل در حوزه صنایع‌دستی، کشاورزی، خدمات و گردشگری را فعال کند.

صالحی امیری با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گفت: مسئله اساسی امروز، حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری است؛ حوزه‌ای که بدون پشتیبانی دولت امکان تحقق ظرفیت‌های عظیم آن وجود ندارد.

وی با اشاره به شرایط دشوار صنعت گردشگری در ماه‌های اخیر تاکید کرد: با اجرای بسته‌های حمایتی و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، به‌زودی شاهد جهش در توسعه هتل‌ها و افزایش ظرفیت اقامتی کشور خواهیم بود.

منبع: وزارت اقتصاد