شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور باشکوه مردم انقلابی و غیور شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و غیور شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در صدوچهل و دومین شب از تجمعات شبانه حماسه دوباره آفریند.این مراسم با حضوردکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس و اعضای شورای تامین، مهندس خندان شهردار محترم شهر هریس، جناب سرهنگ سیفی فرمانده محترم سپاه ناحیه هریس، سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی شهرستان و عوامل تحت امر در این مراسم حماسی برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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تجمع حماسی شبانه مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تجمع حماسی شبانه مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تجمع حماسی شبانه مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تجمع حماسی شبانه مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تجمع حماسی شبانه مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تجمع حماسی شبانه مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

تجمع حماسی شبانه مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

گزارش تصویری از تجمع حماسی شبانه مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

گزارش تصویری از تجمع حماسی شبانه مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

گزارش تصویری از تجمع حماسی شبانه مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

گزارش تصویری از تجمع حماسی شبانه مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

گزارش تصویری از تجمع حماسی شبانه مردم انقلابی هریس در میدان مقاومت

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برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری ، تجمع ها
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