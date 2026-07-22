شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور باشکوه مردم انقلابی و غیور شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و غیور شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در صدوچهل و دومین شب از تجمعات شبانه حماسه دوباره آفریند.این مراسم با حضوردکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس و اعضای شورای تامین، مهندس خندان شهردار محترم شهر هریس، جناب سرهنگ سیفی فرمانده محترم سپاه ناحیه هریس، سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی شهرستان و عوامل تحت امر در این مراسم حماسی برگزار شد.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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