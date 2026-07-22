معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای بسته جدید تسهیل تجارت در شرایط جنگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا طلایی با اشاره به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل فرآیند تجارت در شرایط جنگی، اظهارداشت: از ابتدای آغاز جنگ و با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، مجموعه‌ای از تصمیمات برای تسهیل فرآیند واردات و صادرات در دستور کار قرار گرفت.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین این اقدامات مربوط به واردات گوشت است، اظهارداشت: با توافق صورت‌گرفته با سازمان دامپزشکی کشور، مقرر شد موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب، واردات گوشت نیز همانند سایر کالاهای اساسی به‌صورت «قبض انباری» انجام شود.

طلایی ادامه داد: پیش از این، واردکنندگان گوشت برای ترخیص کالا ملزم به دریافت تاییدیه‌های دامپزشکی پیش از ورود بودند، اما با هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان دامپزشکی و انجمن‌های تخصصی، فرآیند واردات این محصول تسهیل شده و امکان ورود آن به‌صورت قبض انباری فراهم خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از ابلاغ مصوبه جدیدی در هفته گذشته خبرداد و گفت: ثبت سفارش نزدیک به ۱۱۰ قلم (کد تعرفه) از کالاهای مورد نیاز کشور بدون الزام به ارائه منشأ ارز آزاد شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این تصمیم، تجار می‌توانند با استفاده از منابع ارزی در اختیار خود در خارج از کشور یا از طریق سایر روش‌های تأمین ارز، نسبت به واردات این کالاها اقدام کنند.

طلایی افزود: تصمیمات اخیر موجب تسهیل قابل توجه فرآیند واردات شده و با افزایش سرعت تامین کالا، به وفور کالاهای مورد نیاز در بازار و تقویت امنیت عرضه در کشور کمک خواهد کرد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی