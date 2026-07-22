باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی زینیوند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به برگزاری مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای میناب اشاره کرد و گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای ایران، واقعهای مهم بود که در تاریخ ایران به ثبت رسید.
وی افزود: پیام وحدتبخش رهبر معظم انقلاب بر پایه انسجام ملی، بهویژه همگرایی میان سران سه قوه، پرهیز از دوقطبیسازی و تداوم اعتماد به مسئولان استوار بود.
زینیوند همچنین از برنامههای سفر وزیر کشور خبر داد و گفت: وزیر کشور پس از سفر به پاکستان برای شرکت در اجلاس بریکس، به هند نیز سفر خواهد کرد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اولویتهای این وزارتخانه اظهار کرد: توجه به معیشت مردم، تنظیم بازار و فعالیت کارگروه بهینهسازی انرژی با محوریت وزارت کشور از مهمترین برنامههای در دست اجرا است.
رفع مشکلات استانهای آسیبدیده از حملات آمریکا در اولویت وزارت کشور است
زینیوند تأکید کرد: رسیدگی به مشکلات استانهای مورد تهاجم، بهویژه استانهای جنوبی کشور، از مأموریتهای ویژه وزارت کشور در روزهای اخیر است و تلاش میشود مشکلات ناشی از حملات آمریکا در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: در کنار دلاورمردان نیروهای مسلح که در میدان از کشور دفاع میکنند، دستگاه دیپلماسی و مجموعه مدیران کشور نیز در حال انجام مأموریتهای خود هستند و همه این عرصهها باید در کنار یکدیگر تقویت شوند.
زینیوند افزود: انتقادها و اختلافنظرها باید در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و با هدف تقویت میدان، دیپلماسی و اداره کشور مطرح شود و از هرگونه دوقطبیسازی و تضعیف وحدت ملی پرهیز شود.
وی تصریح کرد: همه اقدامات و مواضع باید در راستای تقویت همبستگی، حمایت یکپارچه از مردم شریف، قهرمان و مقاوم ایران، بهویژه ساکنان استانهای جنوبی و مرزی کشور باشد.
موضوع مذاکرات و رایزنیهای سیاسی در چارچوب مسئولیت هیئت مذاکرهکننده پیگیری میشود
سخنگوی وزارت کشور درباره محورهای سفر وزیر کشور به پاکستان و هند گفت: موضوع مذاکرات و رایزنیهای سیاسی در چارچوب مسئولیت هیئت مذاکرهکننده، رئیس هیأت و وزارت امور خارجه پیگیری میشود و اگر در این شرایط ضرورتی برای انتقال پیامی از سوی وزیر کشور وجود داشته باشد، این اقدام انجام خواهد شد.
زینیوند افزود: وزیر کشور پس از سفر به پاکستان، به دعوت همتای هندی خود برای شرکت در اجلاس وزرای مسئول مدیریت بحران و بلایای طبیعی کشورهای عضو بریکس، راهی هند خواهد شد.
وی اظهار کرد: در جریان این سفر، وزیر کشور علاوه بر حضور در نشست تخصصی بریکس، با وزیر کشور هند دیدار خواهد کرد. احتمال برگزاری دیدار با نخستوزیر هند نیز وجود دارد، هرچند این دیدار هنوز نهایی نشده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روابط تهران و دهلینو تصریح کرد: ایران و هند موضوعات مشترک متعددی برای گفتوگو دارند و در حاشیه این اجلاس نیز دیدارهای دوجانبهای با وزرای کشورهای حاضر، از جمله چین، آفریقای جنوبی و برخی دیگر از اعضای بریکس، برگزار خواهد شد.
بخش عمده واگنهای چینی از طریق مسیر دریایی وارد میشوند
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا انتقال ریلی واگنهای مترو از چین به کشور منتفی شده است گفت: قراردادهای حملونقل منعقد شده و شیوه انتقال نیز مشخص است و بخش عمده این محمولهها از طریق مسیر دریایی به کشور منتقل خواهد شد.
علی زینیوند افزود: با توجه به شرایط جنگی، ممکن است در روند حملونقل وقفههای موقت و اضطراری ایجاد شود، اما هیچگونه انصراف یا لغو در اجرای قراردادها وجود ندارد.
وی تأکید کرد: به محض فراهم شدن شرایط، محمولهها طبق برنامه به کشور منتقل خواهند شد و تلاش میشود این روند در زمان مناسب و بدون خلل ادامه یابد.
نیازمندیهای کشور تأمین شده و نگرانی وجود ندارد
سخنگوی وزارت کشور در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران رسانههای مختلف با تأکید بر آمادگی دولت برای مدیریت شرایط کشور گفت: نیازمندیهای اساسی کشور پیشبینی و تأمین شده است و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد.
زینیوند افزود: بدیهی است که در شرایط جنگی، همانند آنچه در دیگر کشورها نیز مشاهده میشود، تدابیر ویژهای در حوزههایی مانند تأمین سوخت و سایر نیازهای اساسی اتخاذ میشود و این اقدامات بخشی از مدیریت شرایط خاص است.
وی با اشاره به مدیریت کشور در شرایط دشوار اظهار کرد: با اتکا به حمایت مردم، عملکرد دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح و همچنین تدابیر اتخاذشده، اداره کشور با تسلط کامل در حال انجام است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: کشور سالها با تحریم، مشکلات اقتصادی، معیشتی، تورم و گرانی مواجه بوده و در کنار آن نیز وارد شرایط جنگ مستقیم شده است، اما با وجود این چالشها، مدیریت کشور بر حوزههای مختلف تسلط دارد و روند تأمین نیازهای مردم ادامه دارد.
اشراف امنیتی کاملی بر مرزهای کشور برقرار است
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر آمادگی دستگاههای امنیتی و مرزبانی گفت: اشراف امنیتی کاملی بر مرزهای کشور وجود دارد و در همه نقاطی که نیاز به مراقبت و رصد دقیق باشد، اقدامات لازم با دقت در حال انجام است.
زینیوند افزود: همچنین درباره تحرکات و توطئههای احتمالی عناصر مستقر در آن سوی مرزها، همکاری و هماهنگی نزدیکی با کشورهای همسایه برقرار است و دستگاههای مسئول با هوشیاری کامل، امنیت مرزها را رصد و تأمین میکنند.
ایجاد و احیای پناهگاهها در دستورکار قرار دارد
زینیوند در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی براینکه طرح ساخت پناهگاه در تهران در چه مرحله ای قرار دارد؟ و وزارت کشور در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است؟، گفت: موضوع ایجاد و احیای پناهگاهها یکی از مسائل مهمی است که در دستور کار دستگاههای مسئول قرار دارد، اما این موضوع به معنای وجود شرایط دائمی جنگی یا ایجاد نگرانی برای مردم نیست.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف افزود: بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهایی مانند سوئیس که سالها با تهدیدات نظامی مواجه نبودهاند، زیرساختهای لازم برای شرایط اضطراری و زمان جنگ را حفظ کردهاند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، پیشینه تاریخی، عمق تمدنی و نقش تأثیرگذار خود همواره در معرض تهدید و تجاوز بوده است، اظهار داشت: طبیعی است کشوری با این ویژگیها باید برای شرایط جنگی و بحرانی از پیش تدبیر داشته باشد.
زینیوند تصریح کرد: بیتوجهی به پناهگاهها پس از پایان جنگ و تغییر کاربری برخی از این اماکن، اقدامی نادرست بوده است و اکنون وزارت کشور و سایر دستگاههای مسئول، با نگاه به اصول پدافند غیرعامل، برنامهریزی و بررسیهای لازم را برای تقویت این زیرساختها در دستور کار دارند.
وی تأکید کرد: توجه به پناهگاهها بخشی از اصول دفاعی و پیشگیرانه هر کشور است و دستگاههای مسئول در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد.