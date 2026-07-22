رئیس انجمن برنج خوزستان با هشدار نسبت به خروج بی‌ضابطه شلتوک گفت: جلوگیری از خام‌فروشی و فرآوری برنج در داخل خوزستان، علاوه بر حفظ ذخایر استراتژیک، از تعطیلی صدها واحد شالی‌کوبی و بیکاری هزاران نفر جلوگیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس انجمن برنج خوزستان با اشاره به جایگاه راهبردی این محصول در امنیت غذایی کشور، بر لزوم حمایت از زنجیره تولید برنج و رفع مشکلات کشاورزان تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط ویژه کشت برنج در خوزستان، پیگیری مطالبات برنج‌کاران و انعکاس مشکلات این بخش به دستگاه‌های اجرایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به سابقه فعالیت انجمن برنج اظهار کرد: انجمن برنج کشور در سال ۱۳۷۹ با هدف پیگیری مطالبات برنج‌کاران و ساماندهی این بخش تشکیل شد و شعبه خوزستان نیز حدود دو سال بعد فعالیت خود را آغاز کرد. این انجمن اکنون در راستای اهداف ملی، مسائل و مشکلات برنج‌کاران استان را دنبال می‌کند.

رئیس انجمن برنج خوزستان با بیان اینکه خوزستان پس از گیلان و مازندران سومین استان تولیدکننده برنج کشور است، افزود: کشت برنج در مناطق مختلف شمال و جنوب استان انجام می‌شود و بسته به شرایط آبی، سطح زیرکشت متغیر است. همچنین در سال‌های کم‌آبی، توسعه روش «خشک‌کاری» به‌عنوان راهکاری برای مدیریت مصرف آب در دستور کار قرار دارد.

وی درباره مهم‌ترین مأموریت‌های انجمن گفت: فعالیت‌های انجمن در چهار حوزه اصلی شامل آموزش و ترویج، صنعت و مکانیزاسیون، بازرگانی و امور بین‌الملل متمرکز است. این بخش‌ها به‌ترتیب مسئول ارتقای دانش کشاورزان، توسعه صنایع تبدیلی، ساماندهی بازار و قیمت‌گذاری، و تعاملات و اطلاع‌رسانی هستند.

رئیس انجمن برنج خوزستان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این بخش را خروج بی‌ضابطه شلتوک از استان دانست و تصریح کرد: انتقال شلتوک، به‌ویژه رقم «عنبربو»، به سایر استان‌ها باعث تضعیف صنایع تبدیلی خوزستان می‌شود؛ در حالی که زیرساخت فرآوری این محصول در داخل استان به‌طور کامل وجود دارد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و استانداری خوزستان گفت: سال گذشته با ارائه گزارش‌های کارشناسی به مسئولان، نسبت به افزایش قیمت برنج و ضرورت حفظ ذخایر استراتژیک استان هشدار دادیم. در پی این پیگیری‌ها، دادستانی مرکز استان و معاونت اقتصادی استانداری با صدور دستورالعمل‌هایی، از خروج بی‌ضابطه شلتوک جلوگیری کردند.

به گفته وی، در خوزستان حدود ۴۰۰ واحد شالی‌کوبی فعال است که هر کدام به‌طور مستقیم برای ۲۰ تا ۲۵ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و خروج شلتوک از استان، فعالیت این واحدها و اشتغال هزاران نفر را تهدید می‌کند.

رئیس انجمن برنج خوزستان در پایان با اشاره به تعامل مستمر انجمن با سازمان جهاد کشاورزی استان، اظهار کرد: همکاری نزدیکی میان انجمن و دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی وجود دارد و امیدواریم این تعامل برای حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان، توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و تقویت امنیت غذایی کور گسترش یابد.

 

 

برچسب ها: برنج ، خوزستان
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