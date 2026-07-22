مدیرکل کمیته امداد استان البرز از هم افزایی با خیرین و مراکز نیکوکاری برای اعزام زائران اربعین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد استان، از اجرای برنامه حمایتی اعزام مددجویان تحت حمایت به زیارت اربعین حسینی خبر داد و گفت: در سال جاری، زمینه حضور ۶۰۰ نفر از خانواده های تحت حمایت در این سفر معنوی با حمایتهای مالی کمیته امداد فراهم شده است.

رضا البرزی با اشاره به اهمیت برنامه های فرهنگی و معنوی در مسیر توانمندسازی خانواده های تحت حمایت اظهار کرد: یکی از برنامه های فرهنگی کمیته امداد، فراهم سازی زمینه حضور مددجویان در مناسبت های مذهبی و زیارت عتبات عالیات است که در ایام اربعین حسینی نیز با حمایت این نهاد اجرایی میشود.

وی افزود: در این طرح، شرایط اعزام ۶۰۰ نفر از مددجویان استان به صورت انفرادی فراهم شده که با هم افزایی خیرین و مراکز نیکوکاری حمایت لازم از زائران صورت پذیرفته است.

البرزی با بیان اینکه این اقدام در راستای تقویت نشاط معنوی، امیدآفرینی و ارتقای سرمایه های فرهنگی خانواده های تحت حمایت انجام میشود، خاطرنشان کرد: کمیته امداد تلاش دارد با اجرای برنامه های فرهنگی و زیارتی، زمینه بهره مندی هرچه بیشتر مددجویان از فرصت های معنوی را فراهم کرده و در کنار خدمات حمایتی و توانمندسازی، به ارتقای ابعاد فرهنگی و اعتقادی جامعه هدف نیز توجه ویژه داشته باشد.

منبع: روابط عمومی کمیته امداد البرز