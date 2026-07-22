وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالیانه این صندوق، بر افزایش سهم سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه اسلامی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، در مجمع عمومی عادی سالیانه این صندوق، بر افزایش سهم سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه اسلامی و بازمعماری ساختارها و فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات تاکید کرد.

مدنی‌زاده در این مجمع با تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه و صیانت از منابع صندوق، خواستار افزایش سهم اوراق خزانه اسلامی در سبد سرمایه‌گذاری صندوق شد و تصریح کرد: سهم سپرده‌های بانکی نیز فقط در حدی باشد که وقفه‌ای در ایفای تعهدات قانونی صندوق ایجاد نشود.

وی با اشاره به عملکرد صندوق در سال ۱۴۰۴، پرداخت بیش از ۱۲ همت خسارت به حدود ۲۷ هزار نفر از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی را اقدامی ارزشمند دانست و از نقش موثر این صندوق در حبس‌زدایی هزاران نفر از مقصران حوادث رانندگی طی سال‌های گذشته تقدیر کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با قدردانی از عملکرد مدیر و کارکنان صندوق در بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند، سامانه‌های برخط، دیجیتال‌سازی فرایندها و توسعه خدمات الکترونیکی، این اقدامات را از نقاط قوت صندوق برشمرد و افزود: اقدامات انجام‌شده و تدابیر اتخاذ شده برای استمرار خدمت‌رسانی در شرایط ویژه ناشی از تهاجم دشمن و اختلالات ایجاد شده در حوزه‌های اداری و اقتصادی، نشانه کارآمدی، مسئولیت‌پذیری و تعهد ارکان صندوق است.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه تعاملات بین‌دستگاهی و تبادل برخط اطلاعات میان دستگاه‌های مرتبط با حوادث رانندگی، ضمن حفظ دقت در رسیدگی و صیانت از حقوق زیان‌دیدگان، زمان ارائه خدمات و پرداخت خسارت با هدف افزایش رضایتمندی مردم، بیش از پیش کاهش یابد.

مدنی‌زاده همچنین از همراهی و مساعدت صندوق با مقصران بدهکار در ایام جنگ تحمیلی اخیر به عنوان یکی دیگر از اقدامات ارزشمند این مجموعه یاد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان، با اشاره به جایگاه منابع صندوق به عنوان پشتوانه‌ای بین‌نسلی و حمایتی در صنعت بیمه و با تأکید بر ماده ۵۹ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مبنی بر صیانت از این منابع به عنوان وجوه عمومی، ابراز امیدواری کرد با ایفای تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول در حوزه حمل‌ونقل و اجرای احکام بخش پنجم قانون بیمه اجباری، زمینه گسترش فرهنگ بیمه، کاهش بیمه‌گریزی دارندگان وسایل نقلیه و ارتقای ایمنی در کشور بیش از پیش فراهم شود.

در پایان این نشست، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در سال ۱۴۰۴ به تصویب اعضای مجمع عمومی رسید.

منبع: وزارت اقتصاد

برچسب ها: وزارت اقتصاد ، صندوق خسارت بدنی
خبرهای مرتبط
وزارت اقتصاد اسامی شرکت‌های دولتی متخلف در حوزه حسابرسی را منتشر کرد
کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است
وزیر اقتصاد: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مسیر تحقق عدالت مالیاتی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
آخرین اخبار
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
از «۲۵ درجه» تا امنیت انرژی؛ قرار همدلی برای روشن ماندن ایران
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ مرداد
نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱.۵ درصد افزایش یافت
عبور طرح جهاد آبرسانی از مرز ۵ هزار روستا در سال سوم اجرا
چهار پروژه پست برق جدید افتتاح شد/ افزایش پایداری شبکه البرز با سرمایه‌گذاری ۴۵۰۰ میلیارد تومانی
بیش از ۱۶۹۲ مگاوات برق در اوج بار به شبکه تزریق شد
با سودجویان در شهرک‌های صنعتی برخورد می‌کنیم
بانک مرکزی تأمین اعتبار بانک‌ها را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد
افزایش مبلغ فردی و مدت زمان بازپرداخت/ دو تغییر مهم موردنیاز برای اثربخشی وام اشتغال
توسعه زیرساخت‌های شارژ برقی ضروری/اجرای طرح کهاب در بیش از ۱۰۰۰ جایگاه کشور
پیش‌فروش بلیت رفت و برگشت در ۳ استان/ به‌کارگیری ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای سفر‌های اربعین
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران به شبکه برق کشور متصل شد
رکود سنگین بر بازار لوازم خانگی/ تمایل مصرف‌کنندگان به تعمیر به جای خرید لوازم خانگی
سهام عدالت؛ وعده‌های تکراری و سهامدارانی که همچنان در صف تعیین تکلیف مانده‌اند
قیمت هر کیلو خرمای مضافتی ۲۴۰ هزار تومان
خرید ۸۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان سراسر کشور