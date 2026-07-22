فرماندار کرج با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: در جریان این حملات ۷۳۰ واحد مسکونی و تجاری از تخریب کامل تا خسارت‌های جزئی آسیب دیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی مهرور، فرماندار شهرستان کرج، در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: استان البرز سومین استان کشور بود که در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا مورد هدف قرار گرفت و از همان ساعات اولیه، تمامی ظرفیت‌های اجرایی و خدماتی استان برای مدیریت شرایط و رسیدگی به آسیب‌دیدگان بسیج شد.

وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: در پی اصابت موشک، ۷۳۰ واحد مسکونی و تجاری از تخریب کامل تا خسارت‌های جزئی دچار آسیب شدند. با دستور استاندار البرز، ستاد ارزیابی خسارت در مدرسه شهید رجایی، در مجاورت محل حادثه، مستقر شد و تمامی دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و نهادهای مسئول به صورت میدانی در محل حضور یافتند.

فرماندار کرج با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده تصریح کرد: با فراخوان اتحادیه شیشه، بیش از هفت هزار قطعه شیشه در منازل آسیب‌دیده نصب شد و همزمان روند ارزیابی خسارت، پرداخت کمک‌های بلاعوض و اعطای تسهیلات برای جبران خسارت‌ها در دستور کار قرار گرفت.

مهرور حضور مستمر مسئولان در کنار مردم را از عوامل تسریع در روند خدمات‌رسانی دانست و گفت: استقرار مدیران و کارشناسان در مجاورت مناطق آسیب‌دیده موجب شد روند رسیدگی به درخواست‌ها با سرعت بیشتری انجام شود و مردم نیز با همکاری و مشارکت خود، امکانات و فضاهای مورد نیاز را در اختیار نیروهای اجرایی قرار دادند.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده پس از اصابت موشک به محدوده پل بیلقان اشاره کرد و افزود: عملیات امدادی، پاکسازی محیط، تأمین ایمنی و خدمات‌رسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و رسیدگی به خسارت خودروها نیز با همکاری بیمه ایران در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار کرج با حضور در سیمای البرز خاطرنشان کرد: سازوکارهای لازم برای مدیریت بحران در شهر کرج، محمدشهر، ماهدشت و گرمدره از نخستین لحظات وقوع حملات فعال شد و دستگاه‌های امدادی، آتش‌نشانی، رسانه‌ها و گروه‌های جهادی با هماهنگی کامل در فرآیند امدادرسانی، ارزیابی و بازسازی مشارکت داشتند.

وی در پایان حضور در برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: تأمین به‌موقع اعتبارات مالی، نقش مهمی در تسریع روند جبران خسارت‌ها و پیشبرد عملیات بازسازی دارد و این موضوع همچنان با جدیت در حال پیگیری است.

برچسب ها: آسیب دیده ، واحد مسکونی
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