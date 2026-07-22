مدیرکل ارشاد فارس، ضمن رونمایی از نقشه راه جدید برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی این شهر، بر لزوم بازآفرینی جایگاه تمدنی مرودشت از طریق اجرای رویداد‌های کلان فرهنگی و احیای مراکز هنری غیرفعال از جمله بازگرداندن روحِ زندگی به سینما مرودشت تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رنجبر در دیدار با نماینده مردم شریف مرودشت در مجلس شورای اسلامی، ضمن بازخوانی ظرفیت‌های بی‌بدیل این شهرستان به‌عنوان یکی از کانون‌های تمدنی ایران‌زمین، تصریح کرد: مرودشت صرفاً یک شهر نیست، بلکه نمادی از پیوند تاریخ کهن و فرهنگ معاصر ایران است. 

رنجبر بر این باور شد: با تکیه بر غنای ادبی و هنری این منطقه و با هم‌افزایی میان نخبگان محلی، اهالی فرهنگ و مسئولان، می‌توان مرودشت را به قطب اصلی رویداد‌های بزرگ فرهنگی در سطح استان و حتی کشور تبدیل کرد.

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای پس از ایام محرم و صفر، خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی که در دست تدوین داریم، تنها یک تقویم اجرایی ساده نیستند؛ بلکه بسته‌ای فرهنگی برای تجلیل از اصالت و ریشه‌های هویتی مردم این دیار است. 

رنجبر متعهد شد: آنچه را که در شأن تمدنی و فرهنگی مرودشت است به‌عنوان پاسداشتی برای این میراث ماندگار به مرحله اجرا در خواهیم آورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس در ادامه به وضعیت زیرساخت‌های سینمایی این شهر اشاره کرد و با ابراز تأسف از وضعیت فعلی «سینما ابوذر» اظهار داشت: یکی از اولویت‌های حیاتی ما در همکاری با نمایندگان مجلس و مسئولین محلی، بازگرداندن روحِ زندگی به این سینماست. این مجموعه نه‌تنها یک سالن نمایش، بلکه بخشی از خاطرات جمعی و هویت فرهنگی شهروندان مرودشتی است. بر این اساس، عملیات بهینه‌سازی، بازسازی و تجهیز این سینما در دستور کار ویژه قرار گرفته است تا با حمایت هنردوستان و مردم، دوباره شاهد رونق گیشه‌ها و گرمی محافل فرهنگی در این مکان باشیم.

او با تأکید بر لزوم چابک‌سازی و تقویت مدیریت فرهنگی در سطح شهرستان، قول مساعد داد: برای استقرار مدیری توانمند در رأس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرودشت و همچنین تقویت سرمایه انسانی و کادر پرسنلی این مجموعه، اقدامات اداری لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری خواهیم کرد تا با نیرویی تازه و روحیه‌ای جهادی، مسیر تعالی فرهنگ و هنر در مرودشت با سرعتی مضاعف طی شود.

رنجبر در پایان این نشست اظهار داشت: اینگونه دیدار‌ها نویدبخش فصلی تازه در تعاملات میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه فرهنگی همانند شهر تمدنی مرودشت است تا با رفع موانع پیش‌رو، شاهد شکوفایی استعداد‌های هنری جوانان و اعتلای نام این شهر تاریخی در سپهر فرهنگی ایران باشیم.

منبع: ارشاد فارس

برچسب ها: فرهنگ و ارشاد فارس ، مرودشت ، قطب فرهنگی ، سینما
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