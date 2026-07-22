باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رزاقی نژاد با اعلام تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان گلستان گفت: از سال گذشته تاکنون ۱۷۶ مرکز نگهداری دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز (ماینر) شناسایی شده است.

دادستان مرکز استان گلستان افزود: در بازرسی از این مراکز، هزار و ۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: مصرف برق این تجهیزات معادل مصرف برق حدود سه هزار واحد مسکونی بود، موضوعی که در شرایط ناترازی انرژی، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند.

رزاقی‌نژاد با اشاره به ادامه برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: دستگاه قضایی با همکاری نهاد‌های مسئول، شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز را در دستور کار دارد.