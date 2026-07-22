باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - احمدرضا کلانتری، مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان البرز، در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: گروه‌های جهادی البرز با روحیه‌ای جهادی و سازمان‌یافته در جریان بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ در کنار مردم حضور داشتند و ظرفیت‌های مردمی برای خدمات‌رسانی به سرعت فعال شد.

وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: مشارکت مردم در قالب گروه‌های جهادی، نمونه‌ای از همبستگی اجتماعی در شرایط بحران بود و این گروه‌ها از نخستین ساعات وقوع حوادث، در کنار دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمات پرداختند.

کلانتری با بیان اینکه استان البرز از نظر حجم خسارت‌های وارده، سومین استان آسیب‌دیده کشور بوده است، تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان بخشی از مردم نسبت به روند بازسازی و خدمات‌رسانی گلایه‌هایی دارند که لازم است با تسریع در فرآیندهای اداری و اجرایی، این دغدغه‌ها برطرف شود.

وی با اشاره به وضعیت منطقه گلستان ۱۸، به مجری سیمای البرز گفت: شرایط این منطقه، به‌ویژه در محدوده حادثه انبار نفت، همچنان نیازمند توجه ویژه است و انتظار می‌رود مسئولان همان روحیه جهادی روزهای نخست بحران را در ادامه مسیر نیز حفظ کنند تا مردم هرچه سریع‌تر از بلاتکلیفی خارج شوند.

مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان البرز ادامه داد: گروه‌های جهادی حدود یک ماه به‌صورت مستمر در مناطق آسیب‌دیده به مردم خدمت‌رسانی کردند، اما تعیین تکلیف برخی مسائل اجرایی با کندی همراه بوده است. استفاده بیشتر از ظرفیت گروه‌های جهادی می‌تواند روند خدمات‌رسانی و بازسازی را تسریع کند.

کلانتری در پایان حضور در سیما البرز تأکید کرد: حفظ روحیه جهادی، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از توان نیروهای مردمی، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در مدیریت بحران و بازسازی مناطق آسیب‌دیده است.