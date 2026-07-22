معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز گفت: فطرت عدالت‌خواه انسان‌ها، باورهای دینی و تجربه‌های تاریخی ملت‌ها سبب شده است افکار عمومی جهان در برابر ظلم و ستم واکنش نشان دهد و در بسیاری از موارد با سیاست‌های دولت‌های سلطه‌گر همسو نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرید نجف‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با حضور در برنامه امروز البرز، با اشاره به نقش افکار عمومی در تحولات جهانی اظهار کرد: در علوم سیاسی همواره میان سیاست‌های دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های دارای رویکرد سلطه‌جویانه، و دیدگاه‌های مردم تفاوت‌هایی وجود دارد. 

وی به مجری سیمای البرز عنوان کرد: دولت‌ها تصمیمات خود را بر پایه ملاحظات امنیتی، اقتصادی، دیپلماتیک و منطقه‌ای اتخاذ می‌کنند، اما مردم به دلیل فطرت انسانی و عدالت‌خواهی، از ظلم و ستم بیزارند.

وی به مجری سیمای البرز افزود: انسان‌ها به صورت فطری حق‌طلب، خداجو و ظلم‌ستیز هستند و همین ویژگی‌ها موجب می‌شود افکار عمومی در بسیاری از موارد با سیاست‌های رسمی دولت‌ها همسو نباشد.

نجف‌نیا حمایت از مظلوم را از بنیادی‌ترین آموزه‌های دین اسلام دانست و گفت: آموزه‌های دینی، ارزش‌های اخلاقی و انسانی و همچنین تجربه‌های تاریخی ملت‌ها از جنگ، اشغال، آوارگی و نقض حقوق انسان‌ها، زمینه‌ساز همدلی مردم با مظلومان و واکنش آنان در برابر ستمگران است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با تأکید بر نقش اثرگذار افکار عمومی خاطرنشان کرد: افکار عمومی از قدرت جریان‌سازی بالایی برخوردار است و هرگاه در مسیر اخلاق، عدالت و حقیقت قرار گیرد، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر تحولات اجتماعی و سیاسی داشته باشد.

وی در پایان حضور در برنامه زنده تلویزیونی امروز البرز بیان اینکه دفاع از حق مستلزم ایستادگی و پرداخت هزینه است، تصریح کرد: امید و انگیزه‌های الهی و دینی، مهم‌ترین عامل بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه برای حرکت در مسیر آرمان‌ها، عدالت‌خواهی و مقابله با ظلم است.

برچسب ها: افکار مردم ، ظلم جهانی
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