باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرید نجفنیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با حضور در برنامه امروز البرز، با اشاره به نقش افکار عمومی در تحولات جهانی اظهار کرد: در علوم سیاسی همواره میان سیاستهای دولتها، بهویژه دولتهای دارای رویکرد سلطهجویانه، و دیدگاههای مردم تفاوتهایی وجود دارد.
وی به مجری سیمای البرز عنوان کرد: دولتها تصمیمات خود را بر پایه ملاحظات امنیتی، اقتصادی، دیپلماتیک و منطقهای اتخاذ میکنند، اما مردم به دلیل فطرت انسانی و عدالتخواهی، از ظلم و ستم بیزارند.
وی به مجری سیمای البرز افزود: انسانها به صورت فطری حقطلب، خداجو و ظلمستیز هستند و همین ویژگیها موجب میشود افکار عمومی در بسیاری از موارد با سیاستهای رسمی دولتها همسو نباشد.
نجفنیا حمایت از مظلوم را از بنیادیترین آموزههای دین اسلام دانست و گفت: آموزههای دینی، ارزشهای اخلاقی و انسانی و همچنین تجربههای تاریخی ملتها از جنگ، اشغال، آوارگی و نقض حقوق انسانها، زمینهساز همدلی مردم با مظلومان و واکنش آنان در برابر ستمگران است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با تأکید بر نقش اثرگذار افکار عمومی خاطرنشان کرد: افکار عمومی از قدرت جریانسازی بالایی برخوردار است و هرگاه در مسیر اخلاق، عدالت و حقیقت قرار گیرد، میتواند تأثیرات عمیقی بر تحولات اجتماعی و سیاسی داشته باشد.
وی در پایان حضور در برنامه زنده تلویزیونی امروز البرز بیان اینکه دفاع از حق مستلزم ایستادگی و پرداخت هزینه است، تصریح کرد: امید و انگیزههای الهی و دینی، مهمترین عامل بهرهگیری از ظرفیتهای جامعه برای حرکت در مسیر آرمانها، عدالتخواهی و مقابله با ظلم است.