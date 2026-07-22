رئیس واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد از اجرای گسترده برنامه‌های نظارتی این واحد در راستای صیانت از حقوق شهروندان، ساماندهی سیما و منظر شهری و جلوگیری از تخلفات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - باقر مومنی با اشاره به عملکرد واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، کارشناسان این واحد با انجام بازدید‌های مستمر و گشت‌های میدانی، اقدامات متعددی را در سطح شهر به انجام رساندند.

وی افزود: طی این مدت ۲۹۷ مورد اخطاریه سدمعبر برای متخلفان صادر شد تا از ایجاد مزاحمت برای شهروندان جلوگیری گردد.

رئیس واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد اضافه کرد: همچنین در این مدت، ۱۶۴ مجوز خاکبرداری و گودبرداری صادر شد تا به درخواست‌های قانونی متقاضیان پاسخ داده شده و از بروز گودبرداری‌های غیرمجاز و بی‌ضابطه جلوگیری شود.

مومنی از صدور ۲۶۵ مورد اخطار برای ایمن سازی واحد‌های مسکونی خبر داد و هدف از این اقدامات را ارتقای سطح ایمنی ساختمان‌ها و کاهش احتمال بروز حوادث ناگواری نظیر آتش‌سوزی و ... در سطح شهر دانست.

رئیس واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد با اشاره به برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز گفت: ۷۰ مورد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به مرحله اجرا درآمد که نقش مهمی در صیانت از حقوق شهروندان و حفظ نظم شهری داشته است.

وی تصریح کرد: ۶ ماشین سیار متخلف توقیف شد تا از سد معبر خیابان‌ها و پیاده‌روها جلوگیری شده و عبور و مرور شهروندان تسهیل گردد.

مومنی اظهار کرد: همچنین ۳ دستگاه خودروی فرسوده از سطح شهر جمع‌آوری شد که این اقدام با هدف ارتقای ایمنی و زیبایی محیط شهری انجام گرفت.

وی با اشاره به ساماندهی تبلیغات شهری اظهار کرد: ۳۵۱ مورد تابلوی ساحلی و بنر غیرمجاز از سطح شهر جمع‌آوری شد تا ضمن حفظ سیمای شهری، از نصب تبلیغات بدون مجوز جلوگیری شود.

رئیس واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری افزود: به دلیل بی‌توجهی به قوانین و استمرار تخلف، ۳ واحد صنفی با حکم قانونی پلمب شدند و فعالیت آنها تا رفع تخلفات متوقف شد.

وی ادامه داد: ۹۶ قطعه نیوجرسی (دیواره بتنی) در نقاط مورد نیاز شهر نصب شد تا ایمنی معابر افزایش یافته و از بروز برخی تخلفات و مخاطرات جلوگیری شود.

رئیس واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد در پایان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات این واحد، مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز بوده که در این راستا ۸۳۳ مورد اخطاریه برای متخلفان صادر شده است.

مومنی با تأکید بر اینکه پیشگیری از تخلفات شهری نیازمند همکاری شهروندان و اصناف است، تاکید کرد: هدف این واحد، ایجاد نظم شهری، حفظ حقوق عمومی، ارتقای ایمنی و زیبایی بصری شهر و جلوگیری از بروز تخلفات است و این اقدامات با جدیت در تمامی نقاط شهر ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست: با رعایت قوانین و ضوابط شهری و همکاری با شهرداری، مدیریت شهری را در ارائه خدمات مطلوب‌تر و توسعه شهری یاری کنند.

برچسب ها: تخلفات شهری ، صدور اخطاریه
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