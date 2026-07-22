مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، در دیدار با فروغ هاشمی، فرماندار اوز، از عزم جدی استان برای حفظ جایگاه فرهنگی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری راهبردی میان مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و فروغ هاشمی فرماندار شهرستان اوز، نقشه راه تمدید عنوان «پایتخت کتاب ایران» ترسیم شد و در این نشست که با تاکید بر هم‌افزایی نهاد‌های مردمی و دولتی همراه بود، اراده‌ای جدی برای تثبیت نام اوز در صدر رویداد‌های فرهنگی کشور نشان داده شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس، در این نشست ضمن تحسین پویایی فرهنگی اوز، گفت: اعطای عنوان پایتختی کتاب به اوز، تنها یک رویداد نمادین نبود؛ بلکه محصول سال‌ها مجاهدت فرهنگی مردمان جنوبی است که کتاب را در تار و پود زندگی خود تنیده‌اند. امروز که برای تداوم این مسیر هم قسم شده‌ایم، نگاه‌ها معطوف به بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

مهدی رنجبر در ادامه با تاکید بر لزوم ارتقای شاخص‌های تخصصی افزود: برای تکرار این افتخار، نیازمند همت عمومی در سطح استان هستیم. نباید به آنچه تاکنون دست یافته‌ایم بسنده کنیم؛ چرا که پایتختی کتاب، مقصد نیست، بلکه مسیری مستمر است و از تمامی دست‌اندرکاران، اصحاب هنر و فعالان عرصه فرهنگ انتظار می‌رود با نگاهی بلندمدت و با تکیه بر خلاقیت، طرح‌های نوآورانه‌ای را پی‌ریزی کنند که بتواند بار دیگر هیئت داوران ملی را مبهوت نبوغ فرهنگی مردم فارس کند.

او افزود: با تمام توان و ظرفیت‌های لجستیکی و معنوی، حامی این حرکت بزرگ هستیم تا آن عنوان فاخر، همچنان بر تارک استان فارس بدرخشد.

فرماندار شهرستان اوز، با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، بر ضرورت همگرایی میان مسئولان و نهاد‌های مردمی تاکید کرد. 

فروغ هاشمی افزود: اوزی‌ها بیش از یک دهه پرفراز و نشیب را با شعار محوری از مکتب‌خانه تا کتابخانه پشت سر گذاشتند و با شعار تحول‌آفرین بخوانیم برای ایران، گستره فعالیت‌های ترویجی خود را فراتر از مرز‌های جغرافیایی و حتی بین‌المللی تعریف کردند، به‌طوزی که دیگر نه فقط شهرستانی در ۳۵۱ کیلومتری شیراز، بلکه قطبی فرهنگی است تا برای حفظ این جایگاه، کتاب و کتاب‌خوانی به اصلی‌ترین اولویت اجرایی و اجتماعی تبدیل شود.

این بانو و مقام ارشد شهرستان اوز در پایان اضافه کرد: پشتکار و مداومت سختکوشی‌های فرهنگی یکایک مردم‌مان شهرمان می‌طلبد تا با اتحاد فرهنگی دوباره؛ مدلی موفق از حکمرانی کتاب به امید کسب سومین دوره را از آن این شهر جنوبی فارس کنیم، زیرا به بلوغی رسیده که می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر شهر‌های کشور در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه؛ خودی نشان بدهد.

منبع: فرهنگ و ارشاد فارس 

برچسب ها: فرهنگ و ارشاد فارس ، پایتخت کتاب ایران ، بخش اوز
خبرهای مرتبط
کارنامه شیراز در پایان ۲۱ ماه پایتختی کتاب ایران
«اِوَز» پایتخت کتاب ایران شد
چهلمین سالگرد دفاع مقدس فرصتی برای ظهور ارزش‌های اسلامی/ شیراز پایتخت کتاب ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب شایعه انفجار در شیراز‌/ هیچ اصابت جدیدی گزارش نشد‌
از متوقف کردن فرد مزاحم مسلح تا کشف سرقت، قاچاق و تریاک
از حوض‌های خانه‌های تاریخی تا نسیم دراک؛ روایت هوشمندی معماری شیراز در بافت قدیم
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش «دره‌باغ» بوانات / کشف لاشه بز وحشی و سلاح‌های شکاری
۱۰۰ خادم فارس در مسیر اربعین به زائران خدمت می‌کنند
پایان تنش آبی ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز با تکمیل تصفیه‌خانه قصردشت
شهرداری شیراز بر سکوی سوم فوتسال کلانشهر‌های کشور ایستاد
وحدت کلمه ستون فقرات انقلاب است / پروژه جنوب مظلوم عملیات روانی دشمن برای ایجاد شکاف است
فناوری اطلاعات «مغز متفکر» دستیابی به افق شهرهای برتر جهان است
آخرین اخبار
تکذیب شایعه انفجار در شیراز‌/ هیچ اصابت جدیدی گزارش نشد‌
از متوقف کردن فرد مزاحم مسلح تا کشف سرقت، قاچاق و تریاک
شهرداری شیراز بر سکوی سوم فوتسال کلانشهر‌های کشور ایستاد
پایان تنش آبی ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز با تکمیل تصفیه‌خانه قصردشت
۱۰۰ خادم فارس در مسیر اربعین به زائران خدمت می‌کنند
از حوض‌های خانه‌های تاریخی تا نسیم دراک؛ روایت هوشمندی معماری شیراز در بافت قدیم
فناوری اطلاعات «مغز متفکر» دستیابی به افق شهرهای برتر جهان است
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش «دره‌باغ» بوانات / کشف لاشه بز وحشی و سلاح‌های شکاری
وحدت کلمه ستون فقرات انقلاب است / پروژه جنوب مظلوم عملیات روانی دشمن برای ایجاد شکاف است
تداوم بی‌وقفه پروژه‌های مسکن و حمل‌ونقل در شرایط خاص کشور/ لجستیک ملی متوقف نمی‌شود
شکست سناریوی دشمن در اختلال هوانوردی ایران/ پایداری آسمان کشور با تکیه بر توان داخلی
۳ حادثه رانندگی در شیراز با ۱۲ مصدوم
دانشجوی دانشگاه پیام نور مرودشت بر سکوی قهرمانی شنای آسیا ایستاد/ طلای قورباغه ۵۰ متر برای علیرضا عرب
زلزله ۴.۱ ریشتری بابامنیر فارس را لرزاند/ آماده‌باش تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر
رونمایی از سه کتاب با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت در فارس
هم‌افزایی برای گشایش مسیر تأمین مالی تعاونی‌های روستایی فارس/ حمایت نماینده کازرون از تقویت شبکه تعاون روستایی
جنایت آمریکا در جنگ رمضان بدون اغماض در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
نسخه استاندار فارس برای پیشرفت استان/ دانشگاهِ فعال و حکمرانی علمی
فارس باید برای هر شرایطی آماده باشد/ تاکید بر آمادگی، همدلی و صرفه‌جویی
خط‌ونشان بازرسی کل و اتاق اصناف برای گران‌فروشان در شیراز/ بازار در رصد شبانه‌روزی است