شهردار نیویورک اذعان کرد که اختیارات قانونی برای بازداشت نتانیاهو در صورت سفر به این ایالت را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زهران ممدانی، شهردار نیویورک اذعان کرد که در صورت ورود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل که از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب است، به این شهر، از نظر قانونی اختیار بازداشت او را ندارد.

ممدانی در ویدئویی که در پلتفرم ایکس منتشر شد، اظهار داشت: «نهاد من تمام راه‌های موجود تحت قانون فعلی را بررسی کرده است تا مشخص کند که آیا شهر نیویورک می‌تواند در صورت ورود بنیامین نتانیاهو به اینجا، حکم بازداشت صادر شده توسط دیوان بین‌المللی کیفری را اجرا کند یا خیر.»

او افزود: «واضح است که ما اختیار قانونی مستقلی برای اجرای این حکم نداریم. با این حال، دولت فدرال این اختیار را دارد و من از آن می‌خواهم که به دادگاه کیفری بین‌المللی بپیوندد و حکم را اجرا کند.»

این ویدئو تنها چند روز پس از آن منتشر می‌شود که ممدانی به نیویورک تایمز گفت که با تیم حقوقی خود در حال همکاری برای چگونگی اجرای دستگیری نتانیاهو به اتهام «جنایات جنگی» است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه در پلتفرم خود با نام تروث سوشال در مورد این جنجال اظهار نظر کرد و گفت که نتانیاهو «تحت هیچ شرایطی و به هیچ شکلی دستگیر نخواهد شد».

منبع: آر تی

برچسب ها: جنایتکار جنگی ، شهردار نیویورک ، نخست وزیر اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
اون که معلوم بود مال این حرفا نیستی
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
پس بی عرضه ای
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ولی میشه بدرک واصل ش کرد
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
امید
۲۲:۴۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
حرف حق
واقعاً اگه نمیشه دستگیرش کرد خب بزنید بکشید این جنایتکار رو
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