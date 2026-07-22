باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سهام عدالت بیش از ۴۹ میلیون ایرانی یکی از مهم‌ترین سبد‌های دارایی مردم است. از محل این دارایی عظیم صرفاً به اعطای سود در مقاطع مختلف سال به مردم اقدام می‌شود. به زعم کارشناسان، اگر این دارایی توسط خود مردم مدیریت شود، بهینه کردن سبد دارایی رخ می‌دهد و افراد می‌توانند از دارایی خود در هر سرمایه‌گذاری یا نیاز دیگر بهره ببرند.

سپردن مدیریت سهام عدالت به مردم از سال ۸۸ تاکنون توسط دولت اجرایی نشده و زمینه بروز مشکلات زیادی را فراهم کرده است. آزادسازی سهام عدالت در شرایط فعلی کشور مزیت‌های زیادی دارد.

در شرایط فعلی که مدیریت سهام عدالت ۴۹ میلیون ایرانی در دست آنها نیست و توسط دولت انجام می‌شود، شاهد عدم شفافیت هستیم؛ در اختیار قرار گرفتن سیت‌های مدیریتی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی مشکلاتی دارد که آزادسازی سهام عدالت آنها را از بین می‌برد. از این طریق، امکان تبانی در گذاشتن افراد فاقد صلاحیت در سیت‌های مدیریتی مردم در سهام عدالت از بین می‌رود.

در ادامه نظرات اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن را در خصوص ضرورت آزادسازی سهام عدالت و مدیریت آن توسط خود مردم و مزیت‌های آن جویا شدیم او با اشاره به این موضوع که سهام عدالت یک حق الناس است و باید به درستی و با دقت درباره آن تصمیم‌گیری شود، تصریح کرد: باید به نحوی درباره مسئله مدیریت سهام عدالت مردم تصمیم‌گیری شود که پاسخگوی نیاز جامعه هدف باشد و حق آنها را زنده کند.

او ادامه داد: این که مدیریت سهام عدالت به نحوی صورت بگیرد که حقوق مردم نادیده گرفته شود، به لحاظ شرعی و قانونی ایراد دارد. صاحبان سهام عدالت این حق را دارند که نسبت به مدیریت سهام‌شان معترض باشند و بخواهند که مدیریت آن را خودشان را برعهده بگیرند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، باید روشی برای مدیریت سهام عدالت مردم در نظر گرفته شود که بتواند حقوق آنها را حفظ و سهام‌شان را به بهترین نحو ممکن مدیریت کند.

رنجبرزاده گفت: آزادسازی سهام عدالت می‌تواند به لحاظ مشارکت دادن واقعی مردم در مدیریت دارایی خودشان مزیت داشته باشد. در روش فعلی، مردم هیچ اختیاری نسبت به دارایی خودشان ندارند و این درست نیست. باید مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده شود تا خودشان به درستی آن را مدیریت کنند.

او ادامه داد: مردم باید این اختیار را داشته باشند که خودشان هیئت مدیره انتخاب کنند و در روند مدیریت سهام عدالت‌شان سهم داشته باشند. مدیریت دولتی یک سری مشکلات دارد که آزادسازی سهام عدالت آنها را رفع می‌کند.

این عضو صنایع و معادن خاطرنشان کرد: وقتی مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت است و مدیرانی از بالا برای سیت‌های سهام عدالت مردم انتخاب می‌شوند، برای این افراد اهمیت چندانی ندارد که سهام عدالت چه طور مدیریت شود و آیا سودی دارد یا خیر. زیرا این مدیران در سود و زیان سهام عدالت ذینفع نیستند.

رنجبرزاده گفت: به منظور افزایش بهره‌وری سهام عدالت، باید دولت در راستای آزادسازی آن گام بردارد. سهام عدالت دارایی مردم است و بدیهی است که باید مدیریت آن دست خودشان باشد. به این ترتیب، ضمن این که از سوءاستفاده‌های احتمالی اجتناب می‌شود، نفع مردم نیز تأمین می‌شود.

او در خصوص تأثیر آزادسازی سهام عدالت در از بین بردن مفاسدی که الان در زمینه مدیریت این سهام وجود دارد، خاطرنشان کرد: قطعاً وقتی مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده شود و آزادسازی صورت بگیرد، زمینه سوءاستفاده‌ها کم می‌شود. شاید این مفاسد به صورت کامل از بین نروند، اما حتماً نسبت به زمانی که مدیریت در اختیار دولت است، شرایط بهبود پیدا می‌کند.

رنجبرزاده گفت: دولت حتی‌الامکان باید به سمت کوچک کردن خودش برود و اختیار امور را به مردم واگذار کند. به ویژه در خصوص سهام عدالت که دارایی مردم محسوب می‌شود، سپردن مدیریت آن به مردم ضرورت دارد.

او در پایان تأکید کرد: آزادسازی سهام عدالت به افزایش شفافیت منجر می‌شود و زمینه برخی باندبازی‌ها را از بین می‌برد. بر همین اساس، نیاز است دولت یک تصمیم جدی و صحیح در خصوص سهام عدالت بگیرد و به بهبود وضعیت آن اقدام کند.