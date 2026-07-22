معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - تیمور باقری اظهار کرد: در ایام اربعین حسینی ، ۲۵۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری برای جابه‌جایی زائران پیش‌بینی شده و هماهنگی‌های لازم برای اعزام منظم و ایمن مسافران انجام شده است.

وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و برگزاری نشست‌های هماهنگی با تشکل‌های صنفی، شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و مدیران فنی، تمامی ظرفیت‌های استان برای خدمات‌رسانی مطلوب به زائران بسیج شده است.

معاون حمل و‌نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات و حفظ ایمنی سفرها از اولویت‌های این اداره‌کل است، افزود: کنترل مستمر وضعیت فنی ناوگان، بررسی سلامت رانندگان، نظارت بر رعایت ساعات کار و استراحت و پایش عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

باقری همچنین از ابلاغ نرخ مصوب بلیت سفرهای اربعین به تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری خبر داد و گفت: به‌منظور آگاهی زائران، نرخ‌های مصوب از طریق نصب بنر در پایانه‌های مسافربری استان اطلاع‌رسانی شده است.

وی از استقرار تیم‌های نظارتی در پایانه‌های مسافربری استان خبر داد و افزود: بازرسان اداره‌کل به‌صورت شبانه‌روزی بر روند اعزام زائران، نحوه ارائه خدمات و رعایت ضوابط توسط شرکت‌های حمل‌ونقل نظارت خواهند داشت.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از زائران خواست بلیت سفر خود را تنها از شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز یا از طریق سامانه سپاس به نشانی Sepas.rmto.ir تهیه کنند و با برنامه‌ریزی مناسب، سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا امکان ارائه خدمات بهتر و تسهیل جابه‌جایی برای همه زائران فراهم شود.

باقری در پایان تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های انسانی، فنی و اجرایی خود، تمام تلاش خود را برای فراهم‌سازی شرایط مناسب، تسهیل تردد و ارتقای ایمنی سفرهای اربعین به کار گرفته است تا زائران بتوانند با آرامش و امنیت، مسیر زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را طی کرده و از این سفر معنوی بهره‌مند شوند.

منبع حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: حمل و نقل جاده ای ، ناوگان حمل و نقل ، اربعین
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