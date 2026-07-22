باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر نعمتی فرماندار مهران با اشاره به آغاز موج سفرهای زیارتی اربعین و روان بودن راههای دسترسی به این مرز بینالمللی، از رفت و آمد ۲۲ هزار زائر اربعینی از بامداد تا صبح امروز خبر داد.
از این شمار زائر، ۱۸ هزار ایرانی از مرز مهران برای سفر به عتبات عالیات خارج شدهاند.
وی اظهار کرد: در شبانهروز گذشته نیز ۳۵ هزار و ۵۰۰ زائر از پایانه شهید سلیمانی مهران گذر کردند که نزدیک به ۲۶ هزار نفر این شمار، از کشور خارج شدهاند.
فرماندار مهران یادآور شد: اکنون رفت و آمد در مرزهای مهران و زرباطیه عراق روان و بدون مشکل جریان دارد.
نعمتی ادامه داد: با نزدیک شدن به اربعین حسینی، هر روز بر شمار جمعیت زائران در این گذرگاه مرزی افزوده میشود.
وی به روند خدمترسانی در این پایانه مرزی اشاره کرد و گفت: شماری از ایستگاههای پذیرایی (موکبها) در روزهای گذشته کار خود را در مرز آغاز کردهاند و با افزایش زائران، شمار این ایستگاهها نیز بیشتر میشود.
فرماندار مهران گفت: اکنون اتوبوسهای خط ویژه درونشهری، کار جابهجایی زائران را میان شهر مهران تا میدان اربعین بر عهده دارند.