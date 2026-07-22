باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - هلیا سادات حسینی شکرآبی مجری طرحهای نوآورانه ساتبا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی که برای نیروگاههای خانگی در نظر گرفته شده، در بستر لندتکهایی که از طریق پلتفرمهای مورد تأیید ما فعال هستند، ارائه میشود. این تسهیلات در قالب تسهیلات خرد پرداخت میشود و از آنجا که بانک مرکزی سقف تسهیلات خرد را ۴۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است، ما نیز از این سقف مستثنی نیستیم و بر همین مبنا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به این نوع از تسهیلات اختصاص یافته است.
او افزود: در تلاش هستیم که بتوانیم با بانکهای مختلف، همان شرایطی را که اکنون با بانک ملت برای پرداخت این تسهیلات ایجاد کردهایم، فراهم کنیم تا امکان ارائه این وام از طریق بانکهای بیشتری فراهم شود. این اقدام باعث میشود روند توسعه با شتاب بیشتری دنبال شود و متقاضیان بیشتری بتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
حسینی شکرآبی ادامه داد: جدا از میزان و تعداد وام، در فرآیند تخصیص این تسهیلات با موضوعاتی مواجه هستیم که به قوانین بانکی بازمیگردد. متقاضیانی که وارد این عرصه میشوند، همانند سایر متقاضیان تسهیلات باید فاقد اقساط معوق و چک برگشتی باشند و اعتبارسنجی لازم را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند.
او بیان کرد: بررسیهای ما نشان میدهد که در حال حاضر یکی از آسیبهای موجود، ریزش متقاضیان در مرحله اعتبارسنجی است. به همین دلیل تاکنون با چالش کمبود تعداد وام مواجه نبودهایم، بلکه چالش اصلی این است که بتوانیم به متقاضیان کمک کنیم تا مشکلات مربوط به اعتبارسنجی را برطرف کنند، دوباره در نوبت دریافت وام قرار بگیرند و این تسهیلات به آنها تعلق گیرد.
مجری طرحهای نوآورانه ساتبا با اشاره به برنامههای توسعه نیروگاههای خانگی اظهار کرد: تلاش ما بر افزایش تعداد این پلتفرمها است، چراکه هرچه تعداد آنها بیشتر شود، بهطور قطع احداث نیروگاههای خانگی نیز افزایش خواهد یافت. خوشبختانه بهویژه از ابتدای سال ۱۴۰۵ با حجم بسیار خوبی از متقاضیان، بهخصوص متقاضیان نیروگاههای هیبریدی، چه دارای ذخیرهساز و چه بدون ذخیرهساز، مواجه هستیم.
او تصریح کرد: در مجموع متقاضیان ما به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از این نیروگاهها یک ضرورت است و میتوانند از طریق آن به تأمین پایدار انرژی دست یابند.
این مقام مسئول در نهایت تأکید کرد: در حال حاضر یک بانک پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیونی احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی را انجام میدهد و تلاش ما بر این است که در آینده بانکهای دیگری نیز به این طرح اضافه شوند.