ابوالفضل جلالی مدافع چپ جدید پرسپولیس در جریان دیدار دوستانه با خیبر دچار مصدومیت شد و زمین مسابقه را ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در دومین بازی دوستانه خود برای آماده سازی جهت فصل آینده توانست تیم فوتبال خیبر خرم آباد را با نتیجه ۲ بر صفر شکست بدهد که در جریان نیمه اول این بازی، ابوالفضل جلالی دچار مصدومیت شد.

ابوالفضل جلالی مدافع چپ جدید پرسپولیس در نیمه اول بازی دوستانه دچار مصدومیت شد و جای خود را به دنیل گرا مدافع مجارستانی داد. البته به نظر نمی‌رسد که مصدومیت جلالی جدی باشد.

به هر حال پرسپولیسی‌ها با جدایی میلاد محمدی و سرباز شدن فرزین معامله‌گری تنها ابوالفضل جلالی را در پست مدافع چپ در اختیار دارند.