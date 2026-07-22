ابوالفضل جلالی مدافع چپ جدید پرسپولیس در جریان دیدار دوستانه با خیبر دچار مصدومیت شد و زمین مسابقه را ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در دومین بازی دوستانه خود برای آماده سازی جهت فصل آینده توانست تیم فوتبال خیبر خرم آباد را با نتیجه ۲ بر صفر شکست بدهد که در جریان نیمه اول  این بازی، ابوالفضل جلالی دچار مصدومیت شد.  

ابوالفضل جلالی مدافع چپ جدید پرسپولیس در نیمه اول بازی دوستانه دچار مصدومیت شد و  جای خود را به دنیل گرا مدافع مجارستانی داد. البته به نظر نمی‌رسد که مصدومیت جلالی جدی باشد.

به هر حال پرسپولیسی‌ها با جدایی میلاد محمدی و سرباز شدن فرزین معامله‌گری تنها ابوالفضل جلالی را در پست مدافع چپ در اختیار دارند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، ابوالفضل جلالی
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