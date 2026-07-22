دانشمندان درباره اثرات مخرب حفره تاجی جدید خورشید بر زمین هشدار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان آزمایشگاه نجوم خورشیدی آکادمی علوم روسیه هشدار داده‌اند که یک حفره تاجی تازه تشکیل شده در خورشید می‌تواند طوفان‌های ژئومغناطیسی را در زمین ایجاد کند.

در بیانیه‌ای از سوی این آزمایشگاه آمده است: "با توجه به فعالیت ژئومغناطیسی غیرمعمول کم در زمین در تابستان امسال، انتظار می‌رود طوفان‌های ژئومغناطیسی در ۲۱ و ۲۲ جولای بر سیاره ما تأثیر بگذارند که ناشی از انتشار پلاسما از حفره تاجی تازه تشکیل شده در خورشید است. "

در این بیانیه آمده است که اثرات باد خورشیدی می‌تواند از شب ۲۱ جولای آغاز شود و حداقل ۲۴ ساعت ادامه داشته باشد. انتظار می‌رود طوفان‌های ژئومغناطیسی کلاس‌های G۱ و G۲ رخ دهد، در حالی که احتمال طوفان کلاس G۳ تنها ۵٪ است.

در نتیجه حفره‌های تاجی، شراره‌های خورشیدی رخ می‌دهند. این شراره‌ها می‌توانند منجر به طوفان‌های ژئومغناطیسی شوند که ممکن است شبکه‌های برق را مختل کنند، بر الگو‌های مهاجرت پرندگان و حیوانات تأثیر بگذارند و سیستم‌های ارتباطی و ناوبری روی زمین را تحت تأثیر قرار دهند. شدت این طوفان‌ها بر اساس اختلالاتی که در میدان مغناطیسی زمین ایجاد می‌کنند، به پنج دسته طبقه‌بندی می‌شود که از G۱ (ضعیف) تا G۵ (بسیار قوی) متغیر است.

شایان ذکر است که خورشید در اواخر ژوئن و اوایل ژوئیه به دلیل تشکیل دو لکه خورشیدی فعال بزرگ، یکی از شدیدترین دوره‌های فعالیت خود را تجربه کرد. در طول این دوره، تعداد بسیار زیادی شراره خورشیدی، تقریباً ۱۴۰ مورد، ثبت شد که اثرات آنها به زمین رسید و باعث ایجاد چندین طوفان ژئومغناطیسی قدرتمند شد.

منبع: TASS