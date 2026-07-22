حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درگذشت مادر گران‌قدر و پرهیزکار شهیدان مظفر را تسلیت گفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت مادر گران‌قدر و پرهیزکار شهیدان مظفر را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسین مظفر سلام علیکم

درگذشت والده مکرمه و مادر فداکار و صبور شهیدان سرافراز حسن، علی و رضا مظفر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تسلیت می‌گویم.

این بانوی گران‌قدر و پرهیزکار با پرورش فرزندانی مؤمن و متعهد به دفاع از حریم انقلاب اسلامی به مقام رفیع قرب الهی نائل آمده است. امید است روح مطهر ایشان درکنار ارواح طیبه فرزندان شهیدش، قرین رحمت و رضوان الهی گردد. 

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، مادر شهید
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
جانفدا علی
۲۲:۲۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
جانهافدایت رهبرم باوجودشما اندکی ازغم جانکاه سرورومولایمان راتسکین میدهیم ازخداوندمتعال درخواست داریم سلامت وعزت را بشماارزانی دارد ومارنیز ازصدقه سرشما ازاهلبیت جدانکند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
او یک فرد نبود یک مکتب بود درس های که ما از او آموختیم و درس هایی که او به ما آموخت
۱۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
قربونت برم آقا جان...
جان و مال و سر و دست و تن فدای شما..
۱۹
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
یاشاسین داداش مجتبی 🥰🥲😋😘🫠
۲۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
یاشاسین آذربایجان
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