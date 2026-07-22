رئیس‌جمهور لبنان تائید کرد که خلع سلاح حزب‌الله تنها در صورت پایان اشغالگری اسرائیل در خاک این کشور امکان‌پذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جوزف عون، رئیس جمهور لبنان، تاکید کرد که خلع سلاح حزب الله در صورتی امکان‌پذیر است که تعهد واقعی به پایان دادن به اشغالگری رژیم تروریستی اسرائیل وجود داشته باشد و ارتش لبنان کنترل کامل و انحصاری بر خاک لبنان را به دست گیرد.

عون مدعی شد که لبنان نمی‌تواند امن باشد مگر اینکه یک دولت با یک ارتش باشد و بر اهمیت محدود کردن سلاح به دولت و تقویت اقتدار نهاد‌های مشروع برای تضمین امنیت و ثبات در کشور تاکید کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در دیدار با جوزف عون در کاخ سفید ادعا کرد که رژیم تروریستی اسرائیل با استقرار مجدد نیرو‌های خود، به اجرای طرح خروج از جنوب لبنان ادامه می‌دهد و مدعی شد که توافق منعقد شده با لبنان به نتایج مثبتی رسیده است.

از سوی دیگر رئیس جمهور لبنان، با تاکید بر لزوم پایان دادن به خصومت با رژیم تروریستی اسرائیل و تقویت توانایی‌های ارتش لبنان، تایید کرد که لبنان مشتاقانه منتظر مرحله‌ای از صلح است.

پیش از این رسانه‌ها فاش کرده بودند که ترامپ برای لبنان شرط خواهد گذاشت که اگر خروج ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از خاک خود را می‌خواهد باید با تروریست‌های سوری به سرکردگی ابومحمد الجولانی، رئیس خود خوانده سوریه برای خلع سلاح حزب‌الله همکاری کند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: حزب الله لبنان ، جنوب لبنان ، ارتش اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
خلع سلاح حزب الله منوط به تعهد رسمی اسراییل با تائید کنت و بقیه به عدم حمله به لبنانه تا ابد
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی اسماعیل پور
۱۱:۳۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
این دولت لبنان مثل حکومت پهلوی است
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