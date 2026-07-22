باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جوزف عون، رئیس جمهور لبنان، تاکید کرد که خلع سلاح حزب الله در صورتی امکانپذیر است که تعهد واقعی به پایان دادن به اشغالگری رژیم تروریستی اسرائیل وجود داشته باشد و ارتش لبنان کنترل کامل و انحصاری بر خاک لبنان را به دست گیرد.
عون مدعی شد که لبنان نمیتواند امن باشد مگر اینکه یک دولت با یک ارتش باشد و بر اهمیت محدود کردن سلاح به دولت و تقویت اقتدار نهادهای مشروع برای تضمین امنیت و ثبات در کشور تاکید کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سهشنبه در دیدار با جوزف عون در کاخ سفید ادعا کرد که رژیم تروریستی اسرائیل با استقرار مجدد نیروهای خود، به اجرای طرح خروج از جنوب لبنان ادامه میدهد و مدعی شد که توافق منعقد شده با لبنان به نتایج مثبتی رسیده است.
از سوی دیگر رئیس جمهور لبنان، با تاکید بر لزوم پایان دادن به خصومت با رژیم تروریستی اسرائیل و تقویت تواناییهای ارتش لبنان، تایید کرد که لبنان مشتاقانه منتظر مرحلهای از صلح است.
پیش از این رسانهها فاش کرده بودند که ترامپ برای لبنان شرط خواهد گذاشت که اگر خروج ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از خاک خود را میخواهد باید با تروریستهای سوری به سرکردگی ابومحمد الجولانی، رئیس خود خوانده سوریه برای خلع سلاح حزبالله همکاری کند.
منبع: اسپوتنیک