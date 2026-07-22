باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام کرد متقاضیان شرکت در مرحله جدید فروش خودروهای وارداتی از سه‌شنبه ۳۱ تیرماه تا پایان روز شنبه ۳ مردادماه فرصت دارند با وکالتی کردن یکی از حساب‌های بانکی خود و مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، شرایط لازم برای حضور در این طرح را فراهم کنند.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، ثبت‌نام و انتخاب خودرو از طریق سامانه salecars.ir انجام می‌شود و متقاضیان باید در بازه زمانی اعلام‌شده نسبت به تکمیل مراحل اقدام کنند.

طبق فهرست منتشرشده، در این مرحله خودروهایی از برندهای GAC، نیسان و تویوتا عرضه شده‌اند. محصولات شرکت خودروسازی جی‌ای‌سی (GAC) که توسط شرکت صنایع خودروسازی ایلیا عرضه می‌شوند، شامل مدل‌های EMKOO 1.5 GL، EMKOO 1.5 GS، EMKOO 2.0 Hybrid GE، EMKOO 2.0 Hybrid GL، EMPOW GL، EMPOW GS، EMZOOM GLS + R Style، EMZOOM GS، GS4 GL 1WD و M8 GL هستند. قیمت قطعی این خودروها بین ۶ میلیارد و ۴۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۰ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال تعیین شده و موعد تحویل آن‌ها ۶۰ روزه اعلام شده است.

همچنین شرکت جهان نوین آریا، خودروی نیسان قشقایی آنر (Qashqai Honor) مدل ۲۰۲۵ را با قیمت قطعی ۷ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال و موعد تحویل ۵ روزه عرضه کرده است.

در بخش دیگری از این طرح، شرکت نامی خودرو، تویوتا کرولا نیوفیس (Corolla New Face) مدل ۲۰۲۴ را با قیمت قطعی ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال و موعد تحویل ۹۰ روزه در اختیار متقاضیان قرار داده است.

متقاضیان باید توجه داشته باشند که وکالتی کردن حساب و مسدودسازی مبلغ تعیین‌شده، از الزامات شرکت در این مرحله از عرضه خودروهای وارداتی است و عدم انجام این مراحل به منزله انصراف از فرآیند ثبت‌نام خواهد بود.