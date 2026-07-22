باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه آسمان استان امروز چهارشنبه و فردا پنج شنبه صاف تا نیمه ابری است، گفت: در دامنهها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان با افزایش ابر، رگبار و رعد برق و وزش باد همراه خواهد بود.
او با اشاره به اینکه طی این مدت برای این مناطق هشدار سطح نارنجی صادر شده است، افزود: آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، ریزش سنگ از ارتفاعات و اختلال در تردد جادههای کوهستانی، همچنین خسارت به سازههای کممقاوم و سستبنیان از مهمترین پیامدهای این سامانه بارشی است.
حمیدی به شهروندان، گردشگران تاکید کرد از هرگونه اسکان و توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی در این دو روز به شدت خطرآفرین است.
او افزود: آسمان استان جمعه صاف تا نیمه ابری با افزایش دما همراه خواهد بود، اما در ارتفاعات نیمه غربی در ساعات بعدازظهر و شب با رگبار و رعدو برق پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از شنبه تا اواسط هفته آینده جو استان پایدار با افزایش دما پیش بینی میشود.
او افزود: دریا امروز و فردا با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران