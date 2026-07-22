سرپرست باشگاه استقلال گفت: این باشگاه فصل جدید را با مدیر عامل جدید آغاز خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجر نیا سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال در ارتباط زنده با یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفت: در مورد پنجره بسته نقل و انتقالاتی استقلال چتد بار درخواست دستور موقت دادیم، اما مورد موافقت قرار نگرفت با اقداماتی که در روز‌های اخیر انجام شده است باید ۵ روز صبر کنیم و ۲ روز قبل فیفا دفاعیات خود را برای بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال اراده داده است به هر حال اگر در این مدت پنجره باز نشود استقلال از نقل و انتقالات تابستانی محروم است.

وی ادامه داد: در هیئت مدیره باشگاه نیز تغییراتی بوجود آمد و بابایی با نظر بنده از جمع هیئت مدیره جدا شد و فریدونی نیز به دلیل غیبت‌های زیاد از جمع نفرات هیئت مدیره کنار گذاشته شد و تغییراتی در این بخش صورت می‌گیرد و احتمالا فصل را نیز با مدیر عامل جدید آغاز خواهیم کرد.

تاجر نیا در مورد رامین رضاییان گفت: رامین هنوز نگفته است که نمی‌خواهد در استقلال بماند، اما اگر او همان رقم سال قبل را قبول کند در استقلال می‌ماند به هر حال عدد کوچکی برای فسخ قرارداد او گذاشتیم که اگر شرایط او خوب نبود قراردادش را فسخ کند.

وی در مورد ۲ بازیکن خارجی استقلال گفت: منیر الحدادی خودش نخواست در ایران بماند و در مورد آسانی هنوز امیدوار هستیم که او در جمع استقلالی‌ها حاضر شود به هر حال او هنوز فسخ قرارداد با استقلال را ثبت نکرده است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، رامین رضاییان
خبرهای مرتبط
مدیران عامل سرخابی روبروی هم قرار گرفتند
کنایه تند تاجر نیا به تیم ملی و فدراسیون فوتبال
تاجر نیا پیشنهاد برگزاری لیگ با ۶ تیم را نپذیرفت
معرفت از نوع لهستانی؛ بی معرفتی از نوع داخلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
این تاجرنیا نماینده مشهد نبود؟ چه آدم هایی وارد فوتبال شدن
۰
۰
پاسخ دادن
آخرین اخبار
برترین‌های گلف ایران مشخص شدند؛ کرم‌پور در صدر جدول ایستاد +فیلم
اسبقیان: هنر‌های رزمی سواره، بازتابی از هویت و ظرفیت‌های فرهنگی ورزش ایران است+فیلم
مسیر کبدی ایران در بازی‌های آسیایی؛ حریفان گروه B مشخص شدند
پیاتزا به تهران نیامد؛ سکوت سرمربی ایتالیایی در پایان لیگ ملت‌ها
رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون ناوک جوانان ترکیه/ سه پیروزی برای نمایندگان ایران در آغاز مسابقات
حریفان هندبال ایران در بازی‌های آسیایی اعلام شدند
قرعه‌کشی ناگویا ۲۰۲۶؛ مسیر دشوار ایران در گروه B مشخص شد
اگر پرسپولیس نتیجه نگیرد، تارتار قربانی می‌شود/ کسب ۳ تساوی از سوی تیم ملی دستاورد نیست