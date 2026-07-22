سرپرست باشگاه استقلال گفت: این باشگاه فصل جدید را با مدیر عامل جدید آغاز خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجر نیا سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال در ارتباط زنده با یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفت: در مورد پنجره بسته نقل و انتقالاتی استقلال چتد بار درخواست دستور موقت دادیم، اما مورد موافقت قرار نگرفت با اقداماتی که در روز‌های اخیر انجام شده است باید ۵ روز صبر کنیم و ۲ روز قبل فیفا دفاعیات خود را برای بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال اراده داده است به هر حال اگر در این مدت پنجره باز نشود استقلال از نقل و انتقالات تابستانی محروم است.



وی ادامه داد: در هیئت مدیره باشگاه نیز تغییراتی بوجود آمد و بابایی با نظر بنده از جمع هیئت مدیره جدا شد و فریدونی نیز به دلیل غیبت‌های زیاد از جمع نفرات هیئت مدیره کنار گذاشته شد و تغییراتی در این بخش صورت می‌گیرد و احتمالا فصل را نیز با مدیر عامل جدید آغاز خواهیم کرد.



تاجر نیا در مورد رامین رضاییان گفت: رامین هنوز نگفته است که نمی‌خواهد در استقلال بماند، اما اگر او همان رقم سال قبل را قبول کند در استقلال می‌ماند به هر حال عدد کوچکی برای فسخ قرارداد او گذاشتیم که اگر شرایط او خوب نبود قراردادش را فسخ کند.



وی در مورد ۲ بازیکن خارجی استقلال گفت: منیر الحدادی خودش نخواست در ایران بماند و در مورد آسانی هنوز امیدوار هستیم که او در جمع استقلالی‌ها حاضر شود به هر حال او هنوز فسخ قرارداد با استقلال را ثبت نکرده است.