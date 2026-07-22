باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - والنتینا میلووانوا، داروساز روس، خاطرنشان می‌کند که اگر بیمار سیگاری باشد، اثربخشی بسیاری از دسته‌های دارویی ممکن است کاهش یابد یا حتی از بین برود.

به گفته او، این دارو‌ها شامل دارو‌های دیابت، دارو‌های قلبی عروقی، دارو‌های ضد روان‌پریشی و ضد افسردگی، دارو‌های آسم و COPD، دارو‌های پیشگیری از لخته شدن خون و دارو‌هایی هستند که بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می‌گذارند.

میلووانوا گفت: پس از استنشاق دود تنباکو، اجزای آن با دارو‌ها تداخل می‌کنند و جذب، توزیع، متابولیسم و ​​دفع آنها را تغییر می‌دهند. این امر منجر به تغییراتی در غلظت دارو در اندام هدف و خون می‌شود و در نتیجه بر اثربخشی آن تأثیر می‌گذارد. نیکوتین با فعال کردن گیرنده‌های حساس به نیکوتین (n-AChRs)، آزادسازی آدرنالین را در جریان خون تحریک می‌کند و منجر به افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب و افزایش سطح قند خون می‌شود که همگی بر اثربخشی دارو تأثیر می‌گذارند. این اثر محدود به تغییر اثربخشی درمانی نیست؛ همچنین می‌تواند منجر به افزایش عوارض جانبی یا سمیت شود.

به گفته این داروساز، سیگار کشیدن اثربخشی دارو‌های دیابت مانند انسولین و متفورمین را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، افزایش سطح قند خون ناشی از افزایش ترشح آدرنالین می‌تواند اثر این دارو‌ها را تضعیف کند و به طور بالقوه وضعیت بیمار را بدتر کند.

او گفت: «گروه دوم شامل دارو‌های بیماری‌های قلبی عروقی مانند مسدودکننده‌های بتا است. سیگار کشیدن اثربخشی این دارو‌ها را کاهش می‌دهد که می‌تواند خطر بحران‌های فشار خون بالا را افزایش دهد. گروه سوم شامل دارو‌های ضد روان‌پریشی و ضد افسردگی است، زیرا غلظت این دارو‌ها در خون افراد سیگاری ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد که می‌تواند منجر به عود اسکیزوفرنی یا شروع علائم شدید افسردگی شود. گروه چهارم شامل دارو‌هایی برای آسم برونش و بیماری انسدادی مزمن ریوی مانند تئوفیلین است. در حالی که اثر این دارو در افراد غیرسیگاری از ۶ تا ۱۲ ساعت طول می‌کشد، در افراد سیگاری حدود نصف کاهش می‌یابد و به تنها ۴ تا ۵ ساعت می‌رسد.»

به گفته میلووانوا، گروه پنجم شامل دارو‌های ضد انعقاد خون است که به دلیل تأثیر اجزای دود تنباکو بر متابولیسم دارو و سیستم لخته شدن خون، اثربخشی آنها کاهش یافته است.

او گفت: همچنین دارو‌هایی وجود دارند که بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می‌گذارند. متابولیسم آنها در افراد سیگاری تسریع می‌شود و منجر به تجزیه و حذف سریع‌تر آنها از بدن می‌شود که ممکن است باعث بازگشت علائم اضطراب و بی‌خوابی شود. بنابراین، پزشکان باید دوز این دارو‌ها را برای افراد سیگاری تنظیم کنند. اما در واقعیت، ترک سیگار همچنان ساده‌ترین و امن‌ترین گزینه است.

منبع: gazeta.ru