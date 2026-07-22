با صدور حکمی از سوی رهبر انقلاب صورت گرفت؛انتصاب مجدد حجتالاسلام اژهای به ریاست قوه قضائیه
باشگاه خبرنگاران جوان - ستار هاشمی، وزیر ارتباطات گفت: رومینگ اپراتورهای عراقی برای استفاده از سیمکارتهای کشورمان فعال و توسعه داده شده است. امسال مردم عزیز میتوانند با فعال کردن رومینگ، بدون نیاز به خرید سیمکارت عراقی از خدمات اپراتورهای داخلی استفاده کنند.
او ادامه داد: ظرفیت پهنای باند اینترنت بین دو کشور نیز از ۱۰۰ گیگابیت در سال گذشته، بلافاصله به ۲۰۰ گیگابیت ارتقا پیدا کرده است تا کیفیت ارتباطات زائران عزیز در مراسم اربعین حسینی افزایش یابد.