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دیگر نیازی به خرید سیم‌کارت عراقی در ایام اربعین نیست + فیلم

وزیر ارتباطات گفت: زائران اربعین بدون خرید سیمکارت عراقی از رومینگ داخلی استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستار هاشمی، وزیر ارتباطات گفت: رومینگ اپراتورهای عراقی برای استفاده از سیم‌کارت‌های کشورمان فعال و توسعه داده شده است. امسال مردم عزیز می‌توانند با فعال کردن رومینگ، بدون نیاز به خرید سیم‌کارت عراقی از خدمات اپراتورهای داخلی استفاده کنند.

او ادامه داد: ظرفیت پهنای باند اینترنت بین دو کشور نیز از ۱۰۰ گیگابیت در سال گذشته، بلافاصله به ۲۰۰ گیگابیت ارتقا پیدا کرده است تا کیفیت ارتباطات زائران عزیز در مراسم اربعین حسینی افزایش یابد.

 

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
بدلیل کاهش ارزش پول ملی سیم‌کارت های عراقی برای ایرانیان خیلی گران تمام می شود و به ناچار باید از رومینگ گران قیمت داخلی استفاده کرد
۱
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