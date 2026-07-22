باشگاه خبرنگاران جوان - عطاءالله صادقی اظهار کرد: نیرو‌های یگان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی شهرستان سروآباد، صبح و بعدازظهر دیروز طی دو عملیات مجزا، موفق شدند پیش از سرایت حریق به ارتفاعات بالادست، آتش‌سوزی‌های رخ‌داده در عرصه‌های طبیعی را به‌طور کامل مهار کنند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در عملیات اطفای حریق گفت: صعب‌العبور بودن منطقه و گرمای هوا، دسترسی و عملیات اطفا را با دشواری‌هایی همراه کرده بود؛ با این وجود، سرعت عمل نیرو‌های امدادی مانع از گسترش آتش و بروز خسارات گسترده به پوشش گیاهی منطقه شد.

صادقی در پایان با تأکید بر نقش حیاتی مشارکت مردم در حفظ منابع ملی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه حریق احتمالی را در اسرع وقت به دستگاه‌های مسئول گزارش دهند.