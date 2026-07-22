مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا از مبارزه با بیماری بلاست برنج در ۵ هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - ابوالقاسم پناهی مدیر جهاد کشاورزی نکا گفت: از سطح هفت هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان تاکنون در پنج هزار و ۷۵۰ هکتار از این اراضی مبارزه با بلاست برنج انجام شد.

او افزود:بیماری بلاست برنج یک نوع بیماری قارچی است که به قسمت‌های هوایی بوته برنج حمله می‌کند و عملکرد کلی محصول را به شدت کاهش دهد.

پناهی در پایان به کشاورزان توصیه کرد: با یکی از سموم توصیه شده مانند تری سیکلازول به میزان ۰.۵ کیلوگرم، وین به میزان ۴۰۰ سی‌سی، ناتیوو به میزان ۱۶۰ گرم، ویستا به میزان نیم کیلوگرم و فوجی وان به میزان ۱.۲۵لیتر در هکتار نسبت به مبارزه علیه بیماری بلاست برنج در مزارع شالیزاری آلوده به این بیماری اقدام نمایند.

برچسب ها: شالیزارهای مازندران ، بلاست برنج
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