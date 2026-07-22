مدیرکل ثبت فارس از صدور بالغ بر ۹ هزار و ۵۰۰ فقره سند مالکیت در راستای قانون تعیین تکلیف و قانون ساماندهی از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نخعی با اشاره به صدور تعداد ۶ هزار و ۴۱۲ فقره سند در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی از ابتدای سال جاری تا کنون در این استان گفت: با توجه به برنامه عملیاتی ابلاغی، با هدف تسریع در صدور اسناد مالکیت، سرعت بخشی دررسیدگی به پرونده‌های تشکیلی در این زمینه در هیأت‌های این قانون در ادارات تابعه ثبتی را در دستور کار داریم.

او افزود: همچنین در همین مدت شاهد صدور بالغ بر ۳ هزار و ۱۰۰ فقره سند در راستای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در ادارات تابعه ثبت استان می‌باشیم و برنامه ما استمرار تعامل با بنیاد مسکن فارس در راستای عمل به تعهدات در سال جاری است.

مدیرکل ثبت استان تصریح کرد: ملاک این اداره کل انتفاع حداکثری مردم از گستره خدمات ثبتی است و با التفات به نقش تسهیلگر قوانین تعیین تکلیف و ساماندهی در صدور اسناد مالکیت و تکمیل حدنگاری، استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها با هدف تثبیت مالکیت‌های مردم شریف استان بر اراضی و املاک تحت تملک را در دستور کار داریم و در این زمینه تمام توان خود را بکار خواهیم بست.

منبع: ثبت اسناد فارس