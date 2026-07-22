باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: دومین دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت این منطقه در ناحیه پیرانشهر و با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی(ع) در مرز تمرچین راه‌اندازی شد و متقاضیان از این پس می‌توانند کارت سوخت شخصی خود را در کمتر از ۴۸ ساعت دریافت کنند.

رحمت حاجی‌زاده افزود: همچنین این دستگاه در راستای خدمت به شهروندان منطقه و در راستای کاهش زمان صدور کارت هوشمند سوخت راه‌اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با استقرار این دستگاه در ناحیه پیرانشهر، متقاضیان پس از ثبت درخواست اینترنتی در سامانه fcs.niopdc.ir می‌توانند کارت هوشمند سوخت خود را در کمتر از ۴۸ ساعت از طریق ناحیه این شهرستان دریافت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب با اشاره به اجرای طرح صدور آنی کارت هوشمند سوخت گفت: این طرح با هدف تسریع در روند صدور کارت سوخت از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده و هم‌اکنون ۲ دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در نواحی مرکزی و پیرانشهر منطقه میاندوآب فعال است که امکان صدور کارت سوخت در مدت کمتر از ۴۸ ساعت را برای متقاضیان فراهم کرده‌اند.

حاجی‌زاده ادامه داد: راه‌اندازی این دستگاه‌ها علاوه بر کاهش زمان انتظار متقاضیان، دسترسی آسان‌تر مردم و زائران اربعین حسینی(ع) به خدمات مرتبط با کارت هوشمند سوخت را فراهم می‌کند.