باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت بازار جنت، اظهار کرد: بر اساس آخرین پیگیریها، پیمانکار عمرانی احداث بازارچه در حال فعالیت است و امیدواریم هرچه سریعتر در اختیار کسبه قرار بگیرد.
عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: بازار جدید در بلوار سیمون بولیوار در منطقه پنج در حال احداث است و عملیات عمرانی آن در مراحل پایانی قرار دارد.
وی با اعلام اینکه تسهیلات پیشبینی شده برای کسبه قطعی و بخشی از آن پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: تعدادی از کسبه این تسهیلات را دریافت کردند و تسهیلات مابقی افراد نیز در حال پرداخت است. دغدغه خاصی در این زمینه وجود ندارد.
بابایی با بیان اینکه دغدغه جدی ما راهاندازی هرچه سریعتر بازارچه جدید بود، یادآور شد: بر اساس آنچه اعلام شده تمام تلاش بر این است که بازار حداکثر تا یک ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
گفتنی است بازار جنت در محله جنتآباد تهران ۱۴ بهمن ماه سال گذشته به علت اتصال در سیمکشی برق دچار آتشسوزی شد و تعداد قابل توجهی از غرفههای آن در آتش سوخت.