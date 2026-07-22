رویترز گزارش داد دو نفتکش حامل نفت عربستان پس از هشدار یمن درباره هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با نفت سعودی، مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری رویترز، دو نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی به آسیا در پی اخطارهای یمن مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند.

یمنی‌ها روز دوشنبه ممنوعیت دریایی علیه عربستان اعلام کردند که در پاسخ به محاصره یمن توسط سعودی‌ها از چندین سال پیش اعمال می‌شود. یمن در پیامی به شرکت‌های کشتیرانی، گفت که به هر کشتی که نفت عربستان را بارگیری یا تخلیه کند، حمله خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مدعی شد که یمنی‌ها هنوز تنگه باب المندب منتهی به دریای سرخ را نبسته‌اند و تهدید کرد که در صورت بستن این تنگه، علیه آنها اقدام خواهد کرد.

ترامپ مدعی شد: «تاکنون که چنین اتفاقی نیفتاده است. ممکن است این اتفاق بیفتد، اما ما اوضاع را تحت کنترل داریم. اگر چنین اتفاقی بیفتد، با آن برخورد خواهیم کرد.»

اما به نظر می‌رسد اعلامیه یمنی‌ها باعث تغییر شده است، زیرا دو نفتکش روز سه‌شنبه مسیر خود را تغییر داده و به جای حرکت از تنگه باب المندب به اقیانوس هند، به سمت کانال سوئز حرکت کردند.

این دو نفتکش به تازگی نفت خام عربستان سعودی را برای ارسال به چین و هند از بندر ینبع عربستان در دریای سرخ بارگیری کرده بودند.

گروه مدیریت ریسک دریایی انگلیسی ونگارد روز سه‌شنبه اعلام کرد: «این تحولات اولین تغییرات تایید شده در مسیرهای تانکرهای تجاری پس از محاصره (اعلام شده توسط یمنی‌ها) است و احتمالا صادرات نفت خام عربستان سعودی و مسیرهای کشتیرانی در منطقه را بیشتر مختل خواهد کرد.»

با بسته شدن تنگه هرمز به روی کشتی‌هایی که قصد خروج از خلیج فارس را داشتند، جنگ باعث شد دریای سرخ به مسیر جایگزین اصلی برای خروج روزانه میلیون‌ها بشکه نفت عربستان سعودی تبدیل شود.

قیمت نفت خام روز سه‌شنبه بیش از دو درصد افزایش یافت و نفت خام برنت بالای ۹۱ دلار در هر بشکه باقی ماند و قیمت بنزین در آمریکا به بیش از چهار دلار در هر گالن بازگشت.

منبع: آر تی

برچسب ها: دریای سرخ ، انصارالله یمن ، نفت عربستان
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