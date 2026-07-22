باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلاءالدین کراماتی اظهار جلوگیری از برق‌رسانی به کاربری‌های فاقد مجوز و برخورد قانونی و قاطع با متخلفان را به شدت ضروری دانست و گفت: هر اقدامی که با هدف کاهش خاموشی‌ها، مدیریت ناترازی انرژی و افزایش پایداری شبکه برق است باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار شهرستان شیراز، پس از انجام بازدید‌های میدانی، بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی وضعیت مصرف و توزیع برق در نقاط مختلف شهرستان، خواهان اجرای فوری قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به طرح شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز برق شد.

او در ادامه متذکر گردید که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، بر اجرای کامل ضوابط وزارت نیرو همت گماشته و با قاطعیت هرچه تمام‌تر با بهره‌برداران متخلف که به شکل غیرقانونی از شبکه برق، بهره‌برداری می‌کنند، برخورد و مقابله قانونی کند.

شرکت توزیع برق شهرستان بر اساس وظیفه ذاتی خود، موظف است به ویژه در این ایام خطیر، در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری انشعابات خارج از چارچوب قانونی، جلوگیری از ارائه خدمات به کاربری‌های فاقد مجوز، اقدام لازم و عاجل معمول کند.

فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به آثار منفی استفاده غیرمجاز از شبکه برق اظهار داشت: انشعابات غیرقانونی علاوه بر تشدید ناترازی انرژی و افزایش فشار بر شبکه توزیع، موجب افت ولتاژ، کاهش کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش خاموشی‌ها و بروز مخاطرات ایمنی برای شهروندان می‌شود و مقابله با این تخلفات از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است.

او افزود: در همین راستا، ساماندهی و قطع انشعابات غیرمجاز در شهر شیراز و بخش‌های داریون، سیخ‌دارنگون، مرکزی و ارژن که از امتیازات یا انشعابات غیرقانونی استفاده می‌کنند، با هدف آزادسازی ظرفیت شبکه، توزیع عادلانه برق و ارتقای پایداری شبکه برق با جدیت دنبال خواهد شد.

کراماتی در پایان بر اجرای سریع و بدون اغماض فرایند‌های قانونی نظارت مستمر بر روند اقدامات و ارائه گزارش عملکرد از سوی شرکت توزیع نیروی برق شیراز تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای این برنامه برای تأمین برق پایدار و صیانت از حقوق عمومی شهروندان شد.

منبع: فرمانداری شیراز