باشگاه خبرنگاران جوان - اربعین حسینی تنها یک یادبود تقویمی یا مناسبت آیینی در تاریخ اسلام نیست؛ بلکه امتداد عاشوراست. این رویداد، در طول تاریخ، به سازوکاری برای حفظ پیام قیام امام حسین (ع)، انتقال مفاهیمی، چون عدالتخواهی، آزادگی، معنویت و مسئولیت اخلاقی، و بازتولید حافظه جمعی مسلمانان تبدیل شده است. در جهان معاصر، اهمیت اربعین ابعاد تازهای یافته است. امروز جوامع انسانی با پدیدههایی مانند رقابت روایتها، گسترش رسانههای دیجیتال، بحران معنا، فردگرایی افراطی و کاهش پیوندهای اجتماعی روبهرو هستند. در چنین فضایی، مطالعه اربعین میتواند به درک عمیقتری از پویایی دین، نقش آیینهای جمعی در تقویت همبستگی اجتماعی، ظرفیت ارتباطات انسانی و امکان بازنمایی اخلاقی حقیقت در فضای عمومی کمک کند. اربعین را میتوان در چهار سطح تحلیل کرد: نخست، بهمثابه امتداد تاریخی عاشورا و عامل حفظ حافظه جمعی؛ دوم، بهعنوان بستری برای تولید سرمایه اجتماعی و همبستگی فراملی؛ سوم، در مقام رسانهای انسانی، مشارکتی و شبکهای؛ و چهارم، بهعنوان فرصتی برای تبیین عقلانی، اخلاقی و روزآمد پیام حسینی در جهان معاصر.
۱. امتداد تاریخی عاشورا و شکلگیری حافظه جمعی
فاصله زمانی میان عاشورا تا اربعین، صرفاً دورهای برای سوگواری عاطفی نبود؛ بلکه مرحلهای تعیینکننده در تبیین حقیقت کربلا و جلوگیری از تحریف پیام عاشورا به شمار میرفت. در این دوره، نقش حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) نقشی بنیادین و سرنوشتساز بود. آنان با خطبهها، روشنگریها و بازگویی حقیقت واقعه، مانع از آن شدند که عاشورا به حادثهای محدود، خاموش و محصور در جغرافیای کربلا تبدیل شود. اگر با زبان دانش ارتباطات معاصر به این دوره بنگریم، میتوان اقدامات روشنگرانه حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) را نمونهای تاریخی از مواجهه فعال با «بحران روایت» دانست. پس از هر رخداد بزرگ تاریخی، همواره این پرسش مطرح است که چه کسی روایت آن را شکل میدهد و چگونه آن را در حافظه جمعی ثبت میکند. در ماجرای عاشورا نیز مسئله اصلی فقط وقوع حادثه نبود؛ بلکه تبیین معنای آن و جلوگیری از تحریف حقیقت آن اهمیت اساسی داشت. اربعین از همین نقطه معنا مییابد. این مناسبت، نه تنها یادآور چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) است، بلکه نماد استمرار روایت عاشورا و حفظ پیام آن در حافظه تاریخی امت اسلامی است. اربعین به مسلمانان یادآوری میکند که قیام حسینی صرفاً یک رخداد اندوهبار تاریخی نیست، بلکه حامل پیامی ماندگار درباره عدالت، کرامت انسانی، بندگی خداوند و ایستادگی در برابر انحراف از حقیقت است.
حافظه جمعی، در جوامع دینی، تنها از طریق کتابها و اسناد تاریخی حفظ نمیشود؛ بلکه آیینها، مناسک، زیارتها، سوگواریها، روایتهای شفاهی و تجربههای مشترک نیز در استمرار آن نقش دارند. اربعین، از این جهت، یکی از مهمترین بسترهای زندهماندن پیام عاشورا در فرهنگ اسلامی است؛ زیرا هر سال این پیام را از سطح خاطره تاریخی به سطح تجربه زیسته و مشارکت جمعی منتقل میکند.
۲. اربعین و تولید سرمایه اجتماعی
یکی از مهمترین ابعاد جامعهشناختی اربعین، تولید و تقویت سرمایه اجتماعی در مقیاسی گسترده است. سرمایه اجتماعی به مجموعهای از اعتماد، همکاری، همیاری، مشارکت داوطلبانه و شبکههای ارتباطی گفته میشود که امکان کنش جمعی را در یک جامعه افزایش میدهد. اربعین از این منظر، نمونهای برجسته از شکلگیری سرمایه اجتماعی در بستر یک آیین دینی است. در راهپیمایی اربعین، هزاران موکب، گروه خدمترسان، داوطلبان مردمی، خانوادههای میزبان و نهادهای فرهنگی و اجتماعی در کنار یکدیگر فعالیت میکنند. خدماتی مانند اسکان، تغذیه، درمان، راهنمایی، ترجمه، آموزش، برنامههای فرهنگی و پشتیبانی از زائران، تنها بخشی از جلوههای این مشارکت گسترده است. نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از این خدمات، داوطلبانه و بر پایه انگیزههای دینی، اخلاقی و انسانی ارائه میشود. این مشارکت داوطلبانه، اعتماد اجتماعی را تقویت میکند. زائران در مسیر اربعین، با شبکهای از میزبانی، بخشش، خدمت و همدلی روبهرو میشوند که در بسیاری از موارد فراتر از روابط رسمی و سازمانی است. چنین تجربهای میتواند احساس تعلق، همبستگی و مسئولیت متقابل را در میان افراد و گروههای مختلف افزایش دهد.
اربعین همچنین ظرفیت مهمی برای کاهش فاصلههای قومی، زبانی و ملی دارد. حضور زائرانی از کشورهای گوناگون، مشارکت شیعیان، اهل سنت و حتی علاقهمندان غیرمسلمان، و شکلگیری گفتوگوهای انسانی در طول مسیر، نشان میدهد که پیام امام حسین (ع) میتواند در سطحی فراتر از مرزهای جغرافیایی و مذهبی فهم شود. این ویژگی، اربعین را به بستری برای تجربه عملی همدلی و ارتباط میانفرهنگی تبدیل میکند. بهویژه در روابط فرهنگی میان ملتهای ایران و عراق، اربعین نقشی قابل توجه در گسترش شناخت متقابل، کاهش سوءتفاهمهای تاریخی و تقویت پیوندهای دینی و اجتماعی ایفا کرده است. میزبانی گسترده مردم عراق و حضور زائران ایرانی، در کنار زائرانی از دیگر کشورها، نوعی تجربه مشترک از برادری دینی و کرامت انسانی را پدید میآورد. از این منظر، اربعین را میتوان یکی از نمونههای مهم همبستگی اجتماعی داوطلبانه در جهان معاصر دانست؛ تجربهای که نشان میدهد آیینهای دینی، اگر با اخلاق، خدمت و مشارکت همراه شوند، میتوانند نقش مؤثری در بازسازی پیوندهای انسانی و اجتماعی داشته باشند.
۳. اربعین به مثابه رسانه انسانی و مشارکتی
در مطالعات رسانه، رسانه صرفاً به ابزارهای فنی مانند تلویزیون، روزنامه، پایگاه خبری یا شبکه اجتماعی محدود نمیشود. هر سازوکاری که بتواند معنا، پیام و تجربهای مشترک را منتقل کند، میتواند کارکرد رسانهای داشته باشد. از این منظر، اربعین را میتوان نوعی «رسانه انسانی، زنده و مشارکتی» دانست. منظور از رسانه انسانی در اربعین، شبکهای از انسانهای حاضر و کنشگر است که با حضور، حرکت، گفتار، خدمت، نمادها، آیینها، روایتها و تولید محتوای دیجیتال، پیام عاشورا را منتقل میکنند. در این رسانه، انسانها فقط مخاطب نیستند؛ بلکه خود به تولیدکننده و انتقالدهنده پیام تبدیل میشوند.
در رسانههای سنتی، معمولاً پیام از یک مرکز مشخص به سوی مخاطبان فراوان ارسال میشود. اما در اربعین، فرایند انتقال پیام، شبکهای و چندسویه است. هر زائر، هر میزبان، هر خادم، هر عکاس، هر نویسنده، هر مبلغ و هر کاربر فضای مجازی میتواند بخشی از فرایند تولید و انتشار معنا باشد. این رسانه انسانی از چند مسیر عمل میکند:
- حضور فیزیکی میلیونها زائر در یک حرکت جمعی؛ استفاده از نمادها، پرچمها، شعارها و آیینهای مشترک؛ گفتوگوهای چهرهبهچهره میان زائران از فرهنگها و زبانهای مختلف؛ تجربه خدمت، میزبانی، بخشش و همیاری در طول مسیر؛ تولید و انتشار عکس، فیلم، گزارش، یادداشت، روایت شخصی و محتوای چندرسانهای در فضای مجازی؛ بازنمایی مردمی و غیررسمی تجربه اربعین در سطح محلی، ملی و فراملی.
در نتیجه، اربعین فقط موضوع رسانهها نیست، بلکه خود نوعی رسانه است. رسانهای که پیام آن نه صرفاً از طریق کلمات، بلکه از طریق تجربه زیسته، مشارکت انسانی، حضور جمعی و کنش اخلاقی منتقل میشود. همین ویژگی سبب میشود که اربعین برای پژوهشگران ارتباطات، رسانههای نوین و مطالعات دینی، میدانی مهم و قابل تأمل باشد. در عصر رقابت روایتها، اهمیت چنین رسانهای دوچندان میشود. بسیاری از رخدادهای دینی و فرهنگی ممکن است در رسانههای رسمی یا جهانی بهدرستی دیده نشوند یا بهصورت ناقص بازنمایی شوند. اما اربعین به دلیل ساختار مشارکتی و شبکهای خود، امکان روایتگری از پایین به بالا را فراهم میکند؛ یعنی خود مردم و زائران، راویان اصلی تجربهای میشوند که در آن حضور دارند.
۴. اربعین، تبیین دینی و مسئولیت نسل جوان
قیام حسینی فقط یک حرکت سیاسی یا اجتماعی در معنای محدود آن نبود؛ بلکه رسالتی معرفتی، اخلاقی و هدایتی نیز داشت. هدف آن، بیدارسازی وجدان انسان، زدودن جهل، آشکارکردن حقیقت و بازگرداندن جامعه به مسیر بندگی خداوند و کرامت انسانی بود (۱). در جهان امروز، یکی از میدانهای اصلی مواجهه میان حقیقت و تحریف، عرصه روایتها و رسانههاست. باورها، نگرشها و داوریهای بسیاری از انسانها، بهویژه نسل جوان، در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی شکل میگیرد. از این رو، تبیین درست، دقیق، اخلاقی و عقلانی معارف عاشورا و اربعین ضرورتی جدی است.
تبیین دینی در این معنا، تنها تکرار شعارها یا انتقال اطلاعات نیست. تبیین، یعنی روشنکردن نسبت میان یک حقیقت دینی با پرسشها، نیازها و مسائل انسان امروز. بنابراین، اگر قرار است پیام اربعین برای نسل جدید قابل فهم و اثرگذار باشد، باید با زبانی دقیق، مستدل، اخلاقی و متناسب با فضای فکری مخاطب بیان شود. جوانان، دانشجویان، طلاب، استادان، فعالان فرهنگی و کاربران آگاه فضای مجازی میتوانند در این میدان نقشآفرین باشند. آنان میتوانند با تولید محتوای فاخر، روایتهای مستند، تحلیلهای کوتاه، گفتوگوهای دوستانه، پاسخ به پرسشها و بازنمایی جلوههای انسانی اربعین، در انتقال درست پیام عاشورا سهیم شوند. در این مسیر، توجه به چند نکته ضروری است:
- شناخت دقیق مخاطب و پرهیز از زبان کلیشهای؛ استفاده از استدلال، منطق و منابع معتبر؛ توجه به پرسشهای واقعی نسل جدید؛ بهرهگیری خلاقانه از قالبهای نوین رسانهای؛ پرهیز از اغراق، تحریف و احساسات بیپشتوانه؛ روایت زیباییهای اخلاقی، انسانی و معنوی اربعین؛ پاسخگویی آرام، محترمانه و مستدل به شبهات.
بر این اساس، اربعین میتواند فرصتی برای پیوند میان ایمان، عقلانیت، اخلاق و رسانه باشد؛ به شرط آنکه تبیین آن از سطح تبلیغ سطحی فراتر رود و به گفتوگویی عمیق با وجدان و اندیشه انسان امروز تبدیل شود.
۵. اخلاق رسانهای در تبیین پیام اربعین
تبیین پیام عاشورا و اربعین، اگرچه وظیفهای مهم و ارزشمند است، اما این وظیفه باید با اصول اخلاقی همراه باشد. حقیقت را نمیتوان با ابزارهای نادرست ترویج کرد. پیام حسینی، پیامی آمیخته با صداقت، کرامت، آزادگی و اخلاق است؛ بنابراین شیوه تبیین آن نیز باید با همین ارزشها هماهنگ باشد. در عرصه رسانه و فضای مجازی، گاهی سرعت انتشار پیام، رقابت رسانهای و هیجانهای جمعی سبب میشود که برخی فعالان فرهنگی از دقت، انصاف و اخلاق فاصله بگیرند. این امر میتواند به اصل پیام آسیب بزند. اگر تبیین دینی با دروغ، تهمت، تحقیر، خشونت کلامی یا بیدقتی همراه شود، نه تنها اثر تربیتی و معرفتی خود را از دست میدهد، بلکه ممکن است به ضد خود تبدیل شود. مهمترین اصول اخلاق رسانهای در تبیین اربعین عبارتاند از:
_ صدق و امانت در نقل: هر روایت، تصویر، آمار یا تحلیل باید تا حد امکان مستند و قابل اعتماد باشد. استفاده از اخبار نادرست یا تصاویر بیارتباط، حتی اگر با نیت مثبت انجام شود، به اعتبار پیام آسیب میزند.
_ پرهیز از توهین و تحقیر: زبان تبیین باید محترمانه باشد. مخاطب، حتی اگر پرسشگر یا منتقد باشد، باید با کرامت انسانی مورد خطاب قرار گیرد.
_ استدلال به جای هیجانزدگی: احساسات دینی ارزشمند است، اما در فضای علمی و رسانهای باید با تحلیل، منطق و استناد همراه شود.
_ مخاطبشناسی: زبان گفتوگو با نوجوان، دانشجو، پژوهشگر، مخاطب غیرمسلمان یا مخاطب منتقد یکسان نیست. تبیین مؤثر، نیازمند شناخت سطح فکری، دغدغهها و زبان مخاطب است.
_ ترکیب حقیقت با رحمت: حقیقت زمانی اثرگذارتر است که با رأفت، انصاف و خیرخواهی بیان شود. خشونت کلامی، حتی در دفاع از امر حق، میتواند چهره حقیقت را مخدوش کند.
_ پرهیز از اغراق: بزرگنماییهای بیپشتوانه یا ادعاهای غیرقابل اثبات، اعتبار علمی و رسانهای متن را کاهش میدهد. عظمت اربعین نیازی به اغراق ندارد؛ روایت دقیق و صادقانه آن، خود گویاترین پیام است.
از این رو، فعال رسانهای در حوزه اربعین باید هم به محتوا توجه کند و هم به روش انتقال محتوا. در منطق حسینی، هدف مقدس، مجوز استفاده از ابزار نادرست نیست. پیام اربعین زمانی ماندگار و نافذ خواهد بود که با صداقت، اخلاق، عقلانیت و زیبایی بیان شود.
۶. اربعین، هویت مشترک و افق تمدنی
اربعین افزون بر کارکردهای فردی و معنوی، صحنهای برای بازنمایی هویت مشترک اسلامی و انسانی است. حضور انسانهایی از ملیتها، زبانها، قومیتها و مذاهب گوناگون نشان میدهد که پیام امام حسین (ع) ظرفیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی دارد. این پیام، بر ارزشهایی تکیه دارد که برای وجدان انسانی قابل فهم است؛ ارزشهایی مانند عدالت، کرامت، وفاداری، ایثار، آزادگی و معنویت. شعار «الحسین یجمعنا» از این منظر، صرفاً یک جمله احساسی نیست؛ بلکه بیانگر تجربهای اجتماعی و فرهنگی است. اربعین نشان میدهد که عشق به امام حسین (ع) میتواند انسانهایی با زبانها، فرهنگها و پیشینههای گوناگون را در مسیری واحد گرد آورد. این گردهمایی، اگر درست فهم و مدیریت شود، میتواند به تقویت گفتوگوی میانفرهنگی، همکاری اجتماعی و همدلی انسانی کمک کند.
مراد از ظرفیت تمدنی اربعین، صرفاً گسترش یک مراسم یا افزایش شمار شرکتکنندگان نیست. ظرفیت تمدنی، توانایی یک پدیده دینی برای تولید الگوهای پایدار و ماندگار الهی در زندگی جمعی است؛ الگوهایی مانند خدمت عمومی، اخلاق اجتماعی، تعاون، میزبانی، نظم مردمی، ایثار، معنویت جمعی، همبستگی فراملی و احترام به کرامت انسان. اربعین میتواند الهامبخش الگوهایی نو در مناسبات اجتماعی باشد. جامعهای که در آن خدمت به دیگری ارزش تلقی شود، اعتماد اجتماعی افزایش یابد، گروههای مختلف بر محور ارزشهای مشترک با یکدیگر همکاری کنند و معنویت در عرصه عمومی حضور سازنده داشته باشد، واجد بخشی از مؤلفههای تمدن دینی و اخلاقی است. البته تحقق این ظرفیت، نیازمند نگاه عمیق، برنامهریزی فرهنگی، پژوهش علمی، مدیریت اخلاقی و پرهیز از سطحینگری است. اگر اربعین تنها به جنبه ظاهری و مناسکی آن محدود شود، بخش مهمی از ظرفیت معرفتی و اجتماعی آن نادیده میماند. اما اگر بهعنوان پدیدهای الهیاتی، اجتماعی، ارتباطی و تمدنی مورد مطالعه قرار گیرد، میتواند افقهای تازهای در فهم نسبت دین و جامعه معاصر بگشاید.
بنابراین، اربعین حسینی را نمیتوان تنها در چارچوب یک مناسک دینی سالانه تحلیل کرد. این رویداد، در سطح تاریخی، به حفظ و بازتولید حافظه جمعی عاشورا کمک میکند؛ در سطح اجتماعی، زمینهساز شکلگیری سرمایه اجتماعی و همبستگی فراملی است؛ در سطح ارتباطی، نمونهای از رسانه انسانی، زنده و مشارکتی به شمار میآید؛ و در سطح فرهنگی، ظرفیتهایی مهم برای بازنمایی هویت مشترک دینی و انسانی دارد. تبیین صحیح پیام اربعین در جهان معاصر باید بر پایه صداقت، عقلانیت، استناد معتبر، زبان اخلاقی و شناخت دقیق مخاطب انجام گیرد. اربعین هنگامی میتواند در فضای رسانهای امروز اثرگذار باشد که پیام آن با زبانی روشن، منطقی، مهربان و متناسب با نیازهای فکری نسل جدید بیان شود.
از منظر الهیاتی، اربعین امتداد پیام عاشوراست؛ از منظر جامعهشناختی، میدان ظهور همبستگی و سرمایه اجتماعی است؛ از منظر رسانهای، نمونهای از ارتباطات انسانی و مشارکتی است؛ و از منظر فرهنگی، فرصتی برای بازاندیشی در نسبت ایمان، اخلاق، جامعه و تمدن است. به این ترتیب اربعین نه فقط یک مراسم سالانه، بلکه فرصتی برای فهم دوباره پیام امام حسین (ع) در جهان امروز است؛ پیامی که اگر درست فهم، روایت و تبیین شود، میتواند الهامبخش ایستادگی اخلاقی، روشنگری معرفتی، همبستگی اجتماعی و حرکت به سوی جامعهای معنویتر و انسانیتر باشد.
منبع: ابناء