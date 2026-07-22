باشگاه خبرنگاران جوان؛ صالحی - سردار حسن عسکری، جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان، با انتقاد از غیبت برخی مدیران در این نشست، اظهار کرد: حضور شخص مدیران در چنین جلساتی، نقش مهمی در اجرای مصوبات و رفع مشکلات جامعه ایثارگری دارد.

وی با بیان اینکه کشور درگیر جنگ شناختی و فرهنگی است، افزود: دشمن تلاش می‌کند فرهنگ ایثار و شهادت را تضعیف کند و همه دستگاه‌ها باید برای ترویج این فرهنگ نقش‌آفرینی کنند.

عسکری با اشاره به مشکلات معیشتی برخی خانواده‌های شهدا، گفت: هنوز تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا با مشکلاتی مانند تأمین مسکن روبه‌رو هستند و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول از ظرفیت‌های قانونی برای رفع این مشکلات استفاده کنند.

وی خدمت به خانواده‌های شهدا را وظیفه مسئولان دانست و ادامه داد: مسئولان باید این خدمت را فرصتی ارزشمند بدانند و با نگاه تکریم و قدردانی، در مسیر رفع دغدغه‌های ایثارگران گام بردارند.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به روند برگزاری کنگره ملی شهدای استان، از پیشرفت برنامه‌های این کنگره خبر داد و گفت: ثبت خاطرات والدین شهدا، سرگذشت‌پژوهی، برگزاری اجلاسیه‌های شهرستانی و فعالیت کمیته‌های تخصصی با همکاری بنیاد شهید در حال انجام است.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها با بنیاد شهید در اجرای طرح سپاس تأکید کرد و افزود: این هماهنگی باعث می‌شود همه خانواده‌های شهدا به شکل عادلانه مورد دیدار قرار گیرند و اطلاعات این دیدار‌ها نیز به‌صورت دقیق ثبت شود.

عسکری در پایان خواستار توجه بیشتر فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و گروه‌های جهادی به مرمت گلزار‌های شهدا شد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اعتبارات موجود می‌توان شرایط گلزار‌های شهدا را به شکل مطلوب‌تری ساماندهی کرد.