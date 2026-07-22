سازمان بهشت حضرت زهرا (س) به‌عنوان کمیته امور متوفیان ستاد اربعین کشور، مسئولیت انجام امور اداری و انتقال پیکر متوفیان احتمالی در عراق را به کشورمان بر عهده گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به نقل از روابط عمومی سازمان بهشت حضرت زهرا (س) این سازمان برای چهارمین سال پیاپی به‌عنوان کمیته امور متوفیان ستاد اربعین کشور، مسئولیت انجام امور اداری و انتقال پیکر متوفیان احتمالی در عراق را به کشورمان بر عهده گرفته است. آیین بدرقه گروه عملیاتی این سازمان با حضور مدیرعامل و معاون عروجیان برگزار و بر تداوم خدمت‌رسانی در ایام اربعین تأکید شد.

محمد جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت حضرت زهرا (س) با اشاره به انجام این ماموریت در ۳ سال گذشته گفت: روند انتقال پیکر‌ها به کشور در سنوات پیشین بدون مشکل انجام شده و امسال نیز با آمادگی کامل ادامه خواهد یافت.

وی با آرزوی سلامتی برای همه زائران اربعین حسینی، اقدامات لازم برای کاهش دغدغه خانواده‌ها را اهم ماموریت این سازمان در کشور عراق دانست.

شایان ذکر است؛ گروه عملیاتی بهشت حضرت زهرا (س) از ۲۹ تیر تا ۱۴ مرداد با ۴۳ نفر نیرو و حدود ۲۰ دستگاه آمبولانس در عراق و مرز مهران مستقر خواهد بود. همچنین با هماهنگی کنسولگری‌های ایران، در صورت رضایت خانواده‌ها امکان خاکسپاری متوفیان احتمالی در آرامستان وادی‌السلام نجف یا کربلا نیز فراهم شده است.

برچسب ها: بهشت زهرا ، اربعین
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