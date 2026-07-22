امانوئل مکرون اعلام کرد ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی از آغاز سال تحصیلی آینده اجرایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، امروز چهارشنبه اعلام کرد که قانون ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از رسانه‌های اجتماعی از آغاز سال تحصیلی آینده به اجرا در خواهد آمد.

این مطلب در پستی در پلتفرم «ایکس» منتشر شد، که در آن مکرون تایید کرد که رای‌گیری در مورد این قانون با موفقیت در پارلمان تصویب شده است و  این تصمیم با هدف محافظت از کودکان در برابر خطرات فضای مجازی گرفته شده است.

مکرون توضیح داد که این پروژه اکنون در انتظار تصویب نهایی شورای قانون اساسی است تا پس از آن به مرحله اجرا درآید و از نمایندگان مجلس به خاطر حمایتشان از این گام که آن را «تاریخی» برای محافظت از جوانان توصیف کرد، قدردانی کرد.

فرانسه در سال‌های اخیر تلاش کرده با وضع قوانین جدید، استفاده کودکان و نوجوانان از فضای دیجیتال را کنترل و از آنها در برابر آسیب‌های احتمالی شبکه‌های اجتماعی محافظت کند.

دولت این کشور پیش‌تر نیز قوانینی برای محدود کردن دسترسی کودکان به محتوای نامناسب آنلاین و افزایش نظارت والدین بر فعالیت‌های دیجیتال تصویب کرده بود.

موضوع محدودیت سنی شبکه‌های اجتماعی پس از افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیر این پلتفرم‌ها بر سلامت روان، امنیت و حریم خصوصی کودکان در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

منبع: آر تی

برچسب ها: فضای مجازی ، محدودیت سنی ، رئیس جمهور فرانسه
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