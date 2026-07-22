باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی گفت: در سایه برنامه‌ریزی‌های کلان و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین در بخش طیور، استان فارس موفق به ثبت رکوردی درخشان در حوزه تولید پروتئین شد و از تحقق کامل و عبور از سقف برنامه ابلاغی جوجه‌ریزی در خردادماه سال جاری خبر داد و این دستاورد را گامی بلند در جهت تثبیت بازار گوشت مرغ دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار کرد: علی‌رغم چالش‌های اقلیمی و ضرورت‌های فصلی خردادماه، با برنامه‌ریزی‌های دقیق، نظارت‌های مستمر سیستمی و همت والای بهره‌برداران، شاهد تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه ابلاغی جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری سطح استان بودیم که این امر نویدبخش پایداری در عرضه و تنظیم قیمت‌ها در بازار است.

او با تأکید بر نقش کلیدی مدیریت متمرکز در تحقق این اهداف تصریح کرد: آنچه این دستاورد را در مقایسه با دوره‌های پیشین متمایز می‌کند، اثرگذاری نظارت‌های میدانی و هوشمندسازی زنجیره تولید است.

به گفته این مقام ارشد، با بهره‌گیری از سامانه پایش یکپارچه تولیدات دامی، توانستیم گلوگاه‌های احتمالی را پیش از وقوع بحران شناسایی و برطرف کنیم.

بهجت حقیقی در ادامه با اشاره به الزامات فنی افزود: این حجم از جوجه‌ریزی، صرفاً یک عدد کمی نیست، بلکه با رعایت دقیق پروتکل‌های امنیت زیستی و نظارت مستقیم کارشناسان دامپزشکی و جهاد کشاورزی انجام شده است.

این مقام مسئول بیان کرد: رعایت اصول بهینه پرورش، کاهش ضریب تبدیل خوراک و ارتقای نرخ بهره‌وری در واحد‌های گوشتی، از جمله مؤلفه‌هایی است که این تولید حداکثری را با استاندارد‌های کیفی بالا پیوند زده است.

او با بیان اینکه پایداری تولید، زیربنای امنیت غذایی است، اضافه کرد: با تداوم این روند مدیریتی و حمایت‌های مستمر در تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی با کیفیت، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی علاوه بر تأمین صددرصدی نیاز داخلی استان و ایجاد ثبات در شبکه عرضه و تقاضا، ظرفیت قابل‌توجهی برای پشتیبانی از نیاز‌های بازار استان‌های همجوار فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان ضمن تقدیر از زحمات مرغداران استان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی با تمام توان در کنار تولیدکنندگان است تا با تکیه بر دانش بومی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین در صنعت طیور، فارس همچنان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید و امنیت غذایی کشور، نقش‌آفرینی کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس