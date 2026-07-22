باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت به منظور انتخاب رئيس جدید این فدراسیون، صبح امروز چهارشنبه به ریاست سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با حضور مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدرضا فضلی سرپرست فدراسیون و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

برای این انتخابات ۴ نفر به نام‌های مریم بخشی، حسین خیری نیا، صادق ظهیری نسب و محمد عجم خراسانی تایید شده بودند که ظهیری نسب و عجم خراسانی انصراف دادند تا انتخابات با حضور بخشی و خیری نیا انجام شود.

پس از ارائه برنامه‌ها توسط این دو کاندیدا، رأی‌گیری صورت گرفت که از ۴۹ رأی مأخوذه، حسین خیری نیا ۲۵ رأی و مریم بخشی ۲۴ رأی به خود اختصاص دادند تا انتخابات به دور دوم کشیده شد.

در دور دوم رأی‌گیری، خیری نیا ۲۶ رأی و بخشی ۲۳ رأی کسب کردند تا خیری نیا به مدت چهار سال سکان ریاست فدراسیون اسکیت را برعهده بگیرد.