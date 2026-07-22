باشگاه خبرنگاران جوان _ علی مقیمی اظهار کرد: با افزایش دمای هوا و رشد استفاده از وسایل سرمایشی، میزان مصرف برق در استان روندی افزایشی یافته و پیشبینی میشود در صورت ادامه این شرایط، بار شبکه برق در روزهای آینده به بالاترین میزان خود در سال جاری برسد.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم افزایش دما بر رشد مصرف برق اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، هوای گرم در استان طی روزهای آینده تداوم خواهد داشت و این موضوع لزوم مشارکت مردم در مصرف برق را بیش از پیش ضروری کرده است.
مقیمی با تأکید بر اهمیت همکاری مردم در حفظ پایداری شبکه برق افزود: مشارکت مشترکان در کاهش مصرف برق، بهویژه در ساعات اوج بار، نقش مهمی در جلوگیری از بروز محدودیتهای احتمالی و تأمین برق پایدار برای تمامی مشترکان استان دارد.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از شهروندان خواست با رعایت راهکارهای ساده برای مشارکت در مصرف برق، از جمله تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن تجهیزات برقی غیرضروری، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار و انتقال مصارف غیرضروری به ساعات کمباری، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت آگاهانه و مسئولانه مشترکان، مهمترین عامل در حفظ پایداری شبکه برق استان در روزهای گرم تابستان است و استمرار این همکاری، امکان تامین برق مطمئن برای بخشهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را فراهم خواهد کرد.
منبع:شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان