باشگاه خبرنگاران جوان - محمدتقی جلیلی بهابادی با اشاره به استقبال از این خدمت جدید گفت: از خردادماه ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۱۰۰ قرارداد خویش‌فرمایی به‌صورت کاملاً دیجیتال منعقد شده است که نشان از اعتماد متقاضیان به این سامانه و تسهیل قابل‌توجه فرآیند‌ها دارد.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی این سامانه، متقاضیان دیگر نیازی به مراجعه حضوری به مدیریت‌های صندوق بازنشستگی در استان‌ها ندارند و تمامی مراحل از ثبت درخواست تا عقد قرارداد و امضای دیجیتال و شروع پرداخت‌های الکترونیک، به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

جلیلی بهابادی در تشریح فرآیند این خدمت دیجیتال اظهار داشت: متقاضیان با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری و انتخاب سامانه خویش‌فرمایی، نسبت به بارگذاری مدارک و ثبت درخواست اقدام می‌کنند. پس از رسیدگی و تأیید شرایط و مدارک توسط کارشناسان، راهنمایی‌های لازم به متقاضی ارائه می‌شود تا با مراجعه مجدد به سایت و تعریف امضای دیجیتال، نسبت به عقد قرارداد خویش‌فرمایی اقدام نماید. در نهایت، متقاضی از طریق همان درگاه الکترونیک، نسبت به پرداخت کسور خویش‌فرمایی خود اقدام می‌کند.

مدیرکل درآمد و هزینه صندوق بازنشستگی کشوری افزود: این خدمات ویژه افرادی است که به یکی از چهار حالت مرخصی بدون حقوق، استعفا، اخراج یا بازخرید، رابطه استخدامی خود را با دستگاه‌های اجرایی به طور موقت و یا دائم قطع کرده و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری شده‌اند.

جلیلی بهابادی تاکید کرد: این مشترکان با بهره‌گیری از سامانه خویش‌فرمایی می‌توانند بدون دغدغه و بدون نیاز به طی مسافت و صرف وقت، قرارداد خود را منعقد کرده و از ادامه پوشش بیمه‌ای خود اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل درآمد و هزینه صندوق بازنشستگی کشوری در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات الکترونیک، اظهار داشت: هوشمندسازی و دیجیتالی شدن فرآیندها، یکی از اولویت‌های اصلی صندوق بازنشستگی کشوری است و ما با طراحی سیستم‌های عملیاتی نوین، گام‌های مؤثری در جهت تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان برداشته‌ایم.