هم‌زمان با برگزاری چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در بوسان کره‌جنوبی، موضوع حفاظت از میراث‌فرهنگی در شرایط مخاصمات مسلحانه بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با برگزاری چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث‌جهانی یونسکو در بوسان کره‌جنوبی، موضوع حفاظت از میراث‌فرهنگی در مناطق درگیر منازعات مسلحانه بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و نگرانی یونسکو درباره آسیب‌های واردشده به کاخ جهانی گلستان در جریان حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران یادآوری شد.

یونسکو در گزارش رسمی خود اعلام کرده است که کاخ گلستان، اثر ثبت‌شده ایران در فهرست میراث‌جهانی، بر اثر موج انفجار و آوار ناشی از حمله به محدوده میدان ارگ تهران دچار آسیب شده است.

این سازمان تاکید کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، تعهدی الزام‌آور براساس کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و دیگر اسناد بین‌المللی است و همه طرف‌ها باید از هرگونه اقدام آسیب‌زا علیه این آثار خودداری کنند.

براساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان این حملات بخش‌هایی از کاخ گلستان از جمله شیشه‌های تاریخی، ارسی‌ها، تزئینات آینه‌کاری، درهای چوبی و بخش‌هایی از تالارها بر اثر موج انفجار آسیب دیده‌اند.

یونسکو همچنین اعلام کرده است که روند پایش وضعیت میراث‌فرهنگی ایران و سایر کشورهای منطقه را ادامه می‌دهد و با بهره‌گیری از سازوکارهای بین‌المللی، وضعیت آثار تاریخی در معرض خطر را دنبال می‌کند.

منبع: وزارت میراث فرهنگی

برچسب ها: میراث فرهنگی ، یونسکو ، جنایت جنگی
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