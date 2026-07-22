مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم گفت: ۴۲ جایگاه فعال استان با آمادگی کامل، خدمات‌رسانی به زائران اربعین و شهروندان را انجام خواهند داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم از تأیید صلاحیت ۱۰۰ درصدی جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی استان در بازرسی‌های استاندارد خبر داد و گفت: ۴۲ جایگاه فعال استان با آمادگی کامل، خدمات‌رسانی به زائران اربعین و شهروندان را انجام خواهند داد.

محمدرضا محمدیان افزود: با آماده‌سازی کامل زیرساخت‌ها و رعایت الزامات فنی و ایمنی، این جایگاه‌ها آماده ارائه خدمات پایدار و بدون وقفه به زائران اربعین حسینی و شهروندان هستند.

وی با اشاره به نقش سی‌ان‌جی در تأمین سوخت کشور اظهار کرد: روزانه به‌طور میانگین ۳۵۰ هزار مترمکعب سی‌ان‌جی در استان عرضه می‌شود که صرفه‌جویی روزانه ۳۵۰ هزار لیتر بنزین را به همراه دارد و به پایداری شبکه تأمین سوخت کمک می‌کند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم تأکید کرد: نظارت بر جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی در ایام اربعین ادامه خواهد داشت تا خدمات‌رسانی ایمن و مستمر به زائران و شهروندان بدون وقفه انجام شود.

منبع:روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه قم

برچسب ها: شرکت پخش فرآورده های نفتی قم ، اربعین
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