باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم از تأیید صلاحیت ۱۰۰ درصدی جایگاههای عرضه سیانجی استان در بازرسیهای استاندارد خبر داد و گفت: ۴۲ جایگاه فعال استان با آمادگی کامل، خدماترسانی به زائران اربعین و شهروندان را انجام خواهند داد.
محمدرضا محمدیان افزود: با آمادهسازی کامل زیرساختها و رعایت الزامات فنی و ایمنی، این جایگاهها آماده ارائه خدمات پایدار و بدون وقفه به زائران اربعین حسینی و شهروندان هستند.
وی با اشاره به نقش سیانجی در تأمین سوخت کشور اظهار کرد: روزانه بهطور میانگین ۳۵۰ هزار مترمکعب سیانجی در استان عرضه میشود که صرفهجویی روزانه ۳۵۰ هزار لیتر بنزین را به همراه دارد و به پایداری شبکه تأمین سوخت کمک میکند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم تأکید کرد: نظارت بر جایگاههای عرضه سیانجی در ایام اربعین ادامه خواهد داشت تا خدماترسانی ایمن و مستمر به زائران و شهروندان بدون وقفه انجام شود.
منبع:روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه قم