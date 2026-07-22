شهردار رشت از پایان بازآفرینی و مرمت اصولی ساختمان عمارت شهرداری این شهر و تبدیل آن به موزه همزمان با صد سالگی این اثر تاریخی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم شوقی، شهردار رشت با اشاره به اتمام مراحل بازآفرینی و مرمت اصولی ساختمان تاریخی شهرداری این شهر همزمان با یکصدمین سالگرد تأسیس آن گفت: این بنای ارزشمند با کاربری موزه و با مشارکت کارگروهی از نخبگان علمی و اجتماعی، به زودی با برگزاری جشن ۱۰۰ سالگی برای بازدید عموم آماده بهره برداری میشود.
او افزود: عملیات مرمت و بازسازی این ساختمان تاریخی رشت که با رعایت کامل استانداردهای حفاظت از آثار تاریخی و بهره گیری از مصالح و روشهای اصولی انجام شده است تا هویت اصیل این ساختمان برای نسلهای آینده حفظ شود.
شهردار رشت تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، این ساختمان تاریخی پس از بهره برداری به موزه تبدیل خواهد شد و برای اجرایی شدن کاربری جدید، کارگروهی متشکل از نخبگان علمی، فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده است تا نحوه استفاده بهینه از فضا، چیدمان موزهای و محتوای نمایشگاهی را به صورت کارشناسی شده طراحی کنند.
شوقی با اشاره به اینکه آیین بهره برداری از این موزه، همزمان با برگزاری جشن یکصدمین سالگرد ساختمان شهرداری رشت برگزار میشود و در آن روز، درب این اثر تاریخی به روی عموم مردم و علاقهمندان به میراث فرهنگی گشوده خواهد، گفت: زمان برگزاری مراسم رسمی افتتاح ساختمان تاریخی شهرداری رشت و جشن صد سالگی این بنای شاخص و ارزشمند متعاقبا اطلاع رسانی میشود.
او همچنین از برگزاری جلسه تخصصی برنامهریزی برای تبدیل شدن ساختمان تاریخی شهرداری به موزه خبر داد و افزود: در این جلسه که با هدف هم افزایی دیدگاهها و بهرهگیری از نظرات کارشناسی نخبگان تشکیل شد، بر لزوم تبدیل ساختمان تاریخی شهرداری به یک موزه پویا و هویتبخش برای شهر رشت تأکید و برای برگزاری جشن صد سالگی ساختمان شهرداری نیز بحث و تبادل نظر شد.
شهردار رشت همچنین با قدردانی از حضور نخبگان علمی و فرهنگی و تعامل سازنده اعضای شورای اسلامی شهر، بر عزم جدی مدیریت شهری برای اجرای این طرح فرهنگی تأکید و اظهار امیدواری کرد: با همفکری همه ذینفعان، شاهد تحول مثبتی در معرفی میراث تاریخی رشت و توسعه گردشگری شهری باشیم.
ساختمان تاریخی عمارت بلدیه رشت در پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب این شهر قرار دارد.
منبع: روابط عمومی شهرداری رشت