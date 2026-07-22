باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

طوفان سهمگین در شی‌آن چین ویرانی به بار آورد + فیلم

تصاویری از ویرانی‌های ناشی از طوفان سهمگین در شی‌آن چین و وقوع سیل در این شهر منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از ویرانی های ناشی از وقوع طوفان و سیل در شهر شی‌آن چین منتشر شده است.

مطالب مرتبط
طوفان سهمگین در شی‌آن چین ویرانی به بار آورد + فیلم
young journalists club

 سیل مرگبار در جنوب چین با ۳۹ کشته + فیلم

طوفان سهمگین در شی‌آن چین ویرانی به بار آورد + فیلم
young journalists club

طوفان‌های شدید شمال مکزیک را درنوردید + فیلم

طوفان سهمگین در شی‌آن چین ویرانی به بار آورد + فیلم
young journalists club

طوفان شدید در نبراسکا آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم
۶۸۲

باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم
۶۶۹

آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم
۶۶۸

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
جنگ آفرینی آمریکا در غرب آسیا چطور بازار انرژی را به زانو درآورد؟ + فیلم
۶۱۵

جنگ آفرینی آمریکا در غرب آسیا چطور بازار انرژی را به زانو درآورد؟ + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم
۶۱۲

مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha