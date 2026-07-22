باشگاه خبرنگاران جوان -اکبر بهنامجو در جلسه ستاد بحران استان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی در حوزه مدیریت مصرف برق، اظهار کرد: بالاخره این بحث، همکاری همه مردم و دولتمردان را میطلبد. از مسئولین میخواهم هر جا میبینند ادارهای رعایت نمیکند، تذکر دهند.
استاندار قم با اشاره به گزارشهای دریافتی از وضعیت مصرف ادارات تصریح کرد: بر اساس گزارشها، از میان دستگاههای بررسیشده، تعداد محدودی در ساعات غیراداری برقشان روشن بوده است، اما به این شکل مصرف برق کاهش پیدا نمیکند! ما اکیداً گفتیم هر ادارهای که رعایت نکرد، حتی اگر تخلفش هم کم بود، برقش را قطع کنید.
بهنامجو با اشاره به ضرورت الگوسازی برای مردم تأکید کرد: هر ادارهای که الان از پیک مصرف (ساعت ۶ و ۷ صبح تا ۱۲ و ۱ بعدازظهر) استفاده میکند، اگر بعدازظهر فقط ۳۰ درصد کاهش مصرف داشته باشد، اصلاً قابل قبول نیست؛ حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد باید مصرف را پایین بیاورد. مردم باید از ما الگو بگیرند.
وی با هشدار به مدیران کمکار در این حوزه خاطرنشان کرد: این موضوع حتماً روی ارزشیابی مدیر تأثیر میگذارد. با هیچکس شوخی نداریم؛ چون قرار نیست به خاطر اینکه ما اینجا رعایت نکنیم، تولید بخوابد و مردم آسیب اصلی را ببینند. درست است که با کار ما مقدار کمی برق صرفهجویی میشود شود، اما تأثیرگذاری اجتماعی آن بسیار بالاست.
استاندار قم در پایان با قدردانی از دستگاههایی که تاکنون همراهی کردهاند، از مدیرکل شرکت برق خواست ضمن قطع برق آن عده کمی که نمیخواهند رعایت کنند، لیست دقیقی از ادارات متخلف و قانونمدار تهیه و به مراجع ذیربط گزارش دهد تا مورد پیگیری قرار گیرد.
برق ادارات متخلف قم بدون اغماض قطع میشود
در همین جلسه، مدیرکل مدیریت بحران استان قم نیز از مصوبه قاطع ستاد بحران درباره قطع برق اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند خبر داد و گفت: امروز موضوعات مختلفی از جمله محیط زیست، برق، آب و منابع طبیعی بررسی شد و تصمیمات خوبی در حوزه انرژی اتخاذ شد.
محمد صادقی با قدردانی از مشارکت مردم در مدیریت مصرف اظهار کرد: از مردم خوب استان قم تشکر میکنم که همکاری بسیار خوبی داشتند. در بخش خانگی خوشبختانه کاهش مصرف داشتیم، در بخش جهاد کشاورزی نیز با وجود محدودیتها، کشاورزان همکاری خوبی کردند و در بخش صنعت هم همراهی مناسبی صورت گرفت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم خاطرنشان کرد: مصوب شد اداراتی که الگوی مصرف اعلامشده را رعایت نکنند، شرکت برق نسبت به قطع برق آنها اقدام کند و این مصوبه با قاطعیت اجرا خواهد شد و هیچ اغماضی در کار نیست.
صادقی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان گفت: قم یکی از استانهای خشک کشور است و برنامهریزیهایی در این زمینه انجام شده است. قرار شد پیگیریهای لازم برای افزایش سقف سهمیه آب کوچری انجام شود تا انشاءالله مردم استان بتوانند از آب شرب بهتری بهرهمند شوند.
صرفهجویی خانگی به تداوم تولید در قم کمک میکند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه با اشاره به تأثیر بحران انرژی بر اقتصاد استان گفت: ۷۰ درصد مصرف برق خانگی مربوط به سیستمهای سرمایشی است و اگر هر خانواده تنها یک درجه دمای کولر را افزایش دهد، ۳ تا ۶ درصد در مصرف برق صرفهجویی خواهد شد.
روحالله ابراهیمی افزود: از مجموع حدود ۱۲۰۰ مگاوات مصرف برق استان در پیک، بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات مربوط به بخش خانگی است و همین مقدار، نقش تعیینکنندهای در مدیریت ناترازی انرژی دارد. اگر مردم عزیز تنها دمای کولر را از ۲۴ به ۲۵ درجه افزایش دهند، بخش قابل توجهی از محدودیتهای اعمالشده در حوزه تولید برطرف میشود.
معاون اقتصادی استاندار قم ادامه داد: این صرفهجویی کمک میکند واحدهای تولیدی سرپا بمانند، تعدیل نیرو نداشته باشند و با استمرار تولید و پرداخت مالیات، چرخ اقتصاد استان و معیشت مردم متوقف نشود.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه «صرفهجویی، صرفهجویی، صرفهجویی» شاهبیت حل ناترازی انرژی است، گفت: دستگاههای دولتی نیز باید در این مسیر پیشگام باشند و هرگونه کوتاهی در مدیریت مصرف، با قطع برق در ساعات خارج از وقت اداری مواجه خواهد شد.
منبع:استانداری قم